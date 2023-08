El inquietante testimonio de la presidenta de mesa donde votó un fantasma en las elecciones

Al tocarle su turno, la señora dejó ante la presidenta de mesa su documento y se dispuso a entrar al cuarto oscuro con su respectivo sobre. Sin embargo, al pasar los minutos y ver que no salía, varios de las personas que esperaban su turno para votar se quejaron.

"Hubo una señora que pasa, no me pregunten la edad, no sé quién, no recuerdo si era mayor, si era joven o qué era realmente. Entró, y después de un rato no salía. Entonces, uno de los que estaba en la cola bajo el rayo del sol en el playón de acá al lado, viene y me dice ‘presidenta, vaya y fíjese, porque ya se está demorando demasiado’", relató la autoridad de mesa.

Para poder ingresar al cuarto oscuro, las autoridades llamaron a dos efectivos militares: "Voy con un fiscal, voy, le golpeo, no contesta. Vuelvo a golpear, no contesta. Y el fiscal me dice ‘Entremos’, y yo me niego. En cambio, llamé a los dos soldados que había, que estaban ahí del Ejército", detalló.

Todos los presentes se sorprendieron al verificar que la señora de 80 años no estaba dentro del cuarto oscuro. Al buscar el DNI que le había entregado a la presidenta de mesa, tampoco lo encontraron. Esta historia se volvió más popular con el paso del tiempo y usuarios de redes sociales crearon su propia teoría.

"Lo que apunta a la presidenta de mesa es que en San Juan la mayoría de la gente fue a votar a las 13, había mucha gente a esa hora esperando. Ellos aseguran que dijeron el número de orden, que tal vez no lo marcaron, pero tenían el DNI", explicó Alejandro López, periodista en diálogo con Héctor Rossi.

Una de las principales hipótesis que circuló fue que la mujer se escapó por una de las ventanas del edificio. Sin embargo, el periodista aseguró que "las ventanas son altas, casi pegadas al techo y tienen rejas. Es imposible que una persona pueda llegar allí".

Viral: la inquietante historia de la mujer correntina que estuvo de novia con un fantasma

Una mujer correntina aseguró que estuvo de "novia" con un fantasma: Doña Ana, de 69 años, oriunda de Concepción explicó a un medio de Paraguay que mantuvo un amorío con un sujeto llamado Cándido González. A raíz de sucesos extraños, descubrió que se trataba de un "porá", nombre que se le da a un espectro en la cultura guaraní.

Según el testimonio de la mujer, para el medio Crónica de Paraguay, la historia ocurrió hace unos años atrás, y lo recuerda no solo por el condimento paranormal del amorío sino por que se trató de su primer amor.

"Doña Ana, una mujer de 69 años que no puede olvidar a su primer amor, una historia que ha dejado una marca imborrable en su vida", describió el medio al entrevistar a la mujer.

El primer encuentro entre Doña Ana y Cándido Gonzáles ocurrió cuando Ana tenía 25 años en Concepción, provincia de Corrientes. A lo que la mujer se refirió como "amor a primera vista" al cruzarse por primera vez con un joven vecino de la zona.