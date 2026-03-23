23 de marzo de 2026 Inicio
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El Indio Solari, León Gieco, Wos y otros artistas convocaron a la Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo

A horas de un nuevo 24 de marzo, referentes de la cultura y los derechos humanos se suman a una convocatoria que anticipa una movilización masiva contra el negacionismo.

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El Indio Solari

El Indio Solari, León Gieco, Natalia Oreiro, Wos y otros artistas convocaron a la Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo

En la antesala de un nuevo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Indio Solari difundió un mensaje en redes sociales para convocar a sus seguidores a la Vigilia por la Identidad, que se realizará este lunes 23 desde las 16 en Plaza de Mayo.

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A través de un audio dirigido a la agrupación La Garganta Poderosa, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota invitó a ser parte del encuentro y expresó su deseo de una amplia participación en una jornada atravesada por la memoria colectiva.

“Habla el Indio, quería invitarles a una Vigilia por la Identidad donde se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esto será el 23 de marzo, a partir de las 16. en Plaza de Mayo. Les mando un abrazo a todos y ojalá seamos muchos”, expresó el cantante .

La convocatoria sumó rápidamente adhesiones de figuras del ámbito artístico, periodístico y de los derechos humanos. Entre quienes acompañaron la iniciativa aparecen nombres como Wos, Adolfo Pérez Esquivel, Peteco Carabajal, Lucrecia Martel, Natalia Oreiro, Cecilia Roth, León Gieco y Ricardo Mollo, entre otros.

El encuentro es impulsado por distintas organizaciones sociales, entre ellas La Garganta Poderosa, junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que volverán a desplegar la intervención “Florecerán Pañuelos”, una acción simbólica que apunta a mantener viva la memoria y la lucha.

La vigilia funcionará como antesala de la tradicional movilización del 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del último golpe de Estado. Para esa jornada se espera una masiva concurrencia de columnas que marcharán desde la ex ESMA y el Congreso hacia Plaza de Mayo, con consignas centradas en la defensa de los derechos humanos y críticas al negacionismo y a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

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