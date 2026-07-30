El indignante relato de la joven abusada delante de su hija por un pediatra en Santa Fe El hombre se había ofrecido a revisar a la mamá de su paciente luego de que ella manifestara padecer un estado gripal. Fue imputado por abuso sexual simple. Por Agregar C5N en









"Me quedé paralizada", contó Jemima.

Jemima rompió el silencio y contó en primera persona la traumática experiencia que vivió durante una consulta médica en el Sanatorio Sagrado Corazón, luego de haber sido abusada por el pediatra de su hija.

Tras viralizar un video en sus redes sociales denunciando el hecho, la repercusión del caso permitió identificar al profesional, quien actualmente se encuentra detenido y afrontará la audiencia de imputación por abuso sexual simple.

El episodio ocurrió cuando el médico se ofreció a auscultarla por un cuadro gripal mientras ella estaba acompañada por su hija de cuatro años. Gemima relató cómo la situación comenzó a tornarse incómoda a medida que el profesional intervenía: “Empieza él a levantar el buzo, empieza a levantarme la remera... en un momento llega al top mío deportivo y empieza a levantarme y es un top bastante ajustado... él mete las manos pero no se me veían los pechos, todavía yo estaba cubierta con mi ropa, solamente estaban sus manos dentro mío”.

Ante el avance del médico, la joven intentó advertirle de manera sutil lo que estaba sucediendo: “Entonces cuando él ya me levanta el top, yo le digo ‘están mis tetas’, le dije yo. O sea, como para decir ‘bueno, capaz que él se confundió’... Y él me dice ‘ah’ y sigue escuchando nada más. A todo esto ya estaba rozando sus manos en mis pechos, ambas manos”.

La reacción de la víctima fue la parálisis que muchas mujeres sufren ante este tipo de agresiones. “Yo quedé paralizada, miré para otro lado, la agarré abajo a mi hija que estaba ahí al lado mío y no tuve reacción”, comentó Jemima en diálogo con C5N. Sobre lo que pasó por su mente en ese instante, agregó: “No fue una situación realmente incómoda que uno dice ‘no, si me llega a pasar esto voy a actuar así’. Y no, yo me quedé completamente paralizada, pensando que quizás la que estaba exagerando era yo”.

A raíz de la masiva difusión del video, las autoridades del sanatorio se contactaron con ella para informarle sobre las medidas tomadas y el caso avanzó rápidamente en la Justicia. Al respecto, Gemima destacó la importancia del alcance digital para visibilizar lo ocurrido: “Si no fuera por las redes sociales mías y de mi pareja, que se hizo muy viral todo este caso, no se hubiera llegado quizás a saber todo lo que había detrás”. Qué hacer ante un caso de violencia de género En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.