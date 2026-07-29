29 de julio de 2026 Inicio
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Cayó un helicóptero en San Juan: quiénes eran las siete personas que murieron

El hecho ocurrió en la zona norte del Parque Ischigualasto. Entre los fallecidos se encuentran el piloto y seis pasajeros, quienes formaban parte de una capacitación para el manejo de incendios forestales.

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Un helicóptero cayó en San Juan y murieron siete personas.

Un helicóptero cayó en San Juan y murieron siete personas.

Un total de siete personas murieron después de la caída de un helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto al noreste de San Juan, que se produjo mientras sus ocupantes participaban de una capacitación para el manejo de incendios forestales. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona y buscan determinar el motivo del siniestro.

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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lamentó el hecho y confirmó las identidades de las víctimas fatales. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos", expresó.

"Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta", agregó en la red social X.

En tal sentido, expuso su acompañamiento hacia los familiares de los fallecidos: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

La publicación de Marcelo Orrego.

La publicación de Marcelo Orrego.

El helicóptero perdió contacto mientras participaba de una capacitación para el manejo de incendios forestales. Tras un amplio operativo de búsqueda, las investigaciones confirmaron que cayó mientras desarrollaban estas actividades. La nave pertenecía a una empresa privada que estaba contratada para capacitar durante una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En la capacitación participaron alrededor de 50 personas, entre ellos: Bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de cuerpos de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El despliegue correspondiente fue realizado de inmediato, por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, que activó recursos provinciales y nacionales para localizar la nave y asistir a sus ocupantes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, personal especializado y equipos de rescate, que trabajan de manera coordinada para llegar al lugar del impacto. Las tareas se desarrollaron en un escenario sumamente complicado, ya que el campo Caballo Anca comprende unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal entre los departamentos Jáchal y Valle Fértil.

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