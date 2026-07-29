La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra: "Va a ser el amor de mi vida"

La cantante habló por primera vez del final de su relación con el artista cordobés y aseguró que atraviesa un duelo por un vínculo que marcó su vida, aunque aclaró que no hubo infidelidades ni conflictos entre ellos.

La Joaqui habló por primera vez sobre su separación de Luck Ra y protagonizó un momento cargado de emoción durante una entrevista. La artista recordó la relación que mantuvieron durante los últimos años y explicó que el final del vínculo no estuvo marcado por peleas, traiciones ni situaciones negativas entre ambos.

"Va a ser el amor de mi vida", expresó la cantante al referirse al músico cordobés durante su presencia en el canal de streaming Luzu, mientras explicaba que la historia que compartieron tuvo un significado muy profundo para ella. Además, pidió que no se generen ataques ni especulaciones alrededor de una decisión que, según sostuvo, fue atravesada por el cariño y el respeto.

La Joaqui también apuntó contra las reacciones que suelen aparecer contra las mujeres cuando una pareja conocida atraviesa una separación y pidió que no se busquen responsables. "No me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer", sostuvo durante la charla, al remarcar que la situación pertenece únicamente a quienes formaron parte de la relación.

Durante la entrevista, la artista compartió una escena personal que, según relató, representó uno de los momentos en los que entendió que estaba realmente enamorada de Luck Ra. La Joaqui recordó una noche de lluvia en la que estaban juntos y un gesto cotidiano que se convirtió en una imagen que todavía conserva.

"No me parece justo que por lo que pasa en una pareja heterosexual castiguen a una mujer" La Joaqui sobe los rumores de Tuli Acosta como tercera en discordia entre ella y Luck Ra pic.twitter.com/BHnNgzlnUE

"Me encantaba su nariz", contó entre lágrimas al explicar que, en aquel instante, imaginaba incluso la posibilidad de formar una familia junto al cantante. En ese contexto relató lo que pensaba mientras estaba en relación con el cordobés: "Si yo todos los días le doy un beso en la nariz y un día tenemos hijos, veamos si tenemos hijos con su nariz. Y cuando yo pensé eso, en ese momento yo me di cuenta de que era irremediable que yo sintiera este amor tan profundo", relató sobre ese momento.

La cantante explicó que su tristeza no tiene relación con una traición ni con un conflicto entre ambos. "No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad", aseguró, y remarcó que la separación no transforma a ninguno de los dos en una mala persona ni borra los momentos felices que compartieron.

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación. Redes sociales

Para La Joaqui, el proceso que atraviesa está relacionado con aceptar que un proyecto en común llegó a su final. "Hay un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser y que también está bien", reflexionó, con la voz entrecortada, sobre la nueva etapa que comenzó después de la ruptura.

El comunicado de La Joaqui y Luck Ra tras confirmar la separación

La confirmación del final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra llegó luego de varios días de rumores y versiones que circulaban en redes sociales. Ambos artistas eligieron publicar un comunicado prácticamente idéntico en sus cuentas personales para explicar la situación y pedir respeto por el momento que atraviesan.

En el mensaje, los músicos aclararon que la decisión no estuvo vinculada a infidelidades, conflictos familiares ni una pérdida del cariño que sienten uno por el otro. Además, remarcaron que el cierre del vínculo fue consensuado y que ambos decidieron preservar el respeto por la historia que construyeron durante el tiempo que estuvieron juntos.

El mensaje de la Joaqui en redes sociales, tras la separación de Luck Ra. Instagram @lajoaqui

"La decisión fue tomada desde el respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento", expresaron en el comunicado, donde también solicitaron "piedad mediática" para poder atravesar esta etapa lejos de especulaciones y versiones externas. El pedido apuntó a proteger su intimidad mientras continúan con sus respectivos proyectos profesionales.

El cierre del mensaje fue uno de los fragmentos que más repercusión tuvo entre sus seguidores: "Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar", escribieron ambos artistas. La frase resumió el tono de una despedida sin enfrentamientos ni reproches públicos.