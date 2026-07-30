30 de julio de 2026 Inicio
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Córdoba: un cura denunciado por abusos dio misa y fue respaldado por la Catedral

En un comunicado, el párroco Javier Soteras pidió "esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas". "Renuevo mi cercanía al padre Alejandro", remarcó.

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El cura Alejandro Nicola dio misas en la Catedral de Córdoba pese a estar denunciado por abusos.

El cura Alejandro Nicola dio misas en la Catedral de Córdoba pese a estar denunciado por abusos.

La Voz

Luego de que se conociera que el cura Alejandro Nicola, denunciado por presuntos abusos sexuales a menores, participó de misas en la Catedral de Córdoba, el templo publicó un comunicado firmado por el párroco Javier Soteras, quien pidió "esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas". "Renuevo mi cercanía al padre Alejandro", remarcó en el texto difundido este miércoles.

La fidelidad del público hace esperar una nueva edición masiva.
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"El Pbro. Alejandro Nicola se encuentra sometido a una investigación en sede judicial y en el ámbito canónico", indicó Soteras en el texto. El párroco aclaró que ambos procesos "se encuentran actualmente en curso" y señaló que corresponde "esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas".

En otro tramo, Soteras sostuvo que Nicola "no se encuentra suspendido del ejercicio de su ministerio sacerdotal ni impedido de celebrar la Eucaristía". Por esa razón, afirmó que su participación en esa celebración "no implicó incumplimiento de una disposición canónica vigente".

No obstante, aseguró que "la Iglesia Catedral actuará con la máxima prudencia respecto de futuras celebraciones públicas". Hacia el final del comunicado, Soteras remarcó: "Renuevo mi cercanía al Padre Alejandro y a quienes puedan sentirse afectados por esta situación".

También reafirmó "el compromiso de la Catedral con la búsqueda de la verdad, el respeto de los procesos judiciales y canónicos, el cuidado de las personas y la plena colaboración con las autoridades competentes".

Indignación en Córdoba: el cura apartado por denuncias de abuso sexual en un jardín reapareció dando misa en la Catedral

El cura Alejandro Nicola, que fue apartado de su cargo como director del jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz, conocido como Niño Dios, de Villa Carlos Paz, por supuestos abusos sexuales, apareció esta semana concelebrando una misa en la Catedral de la ciudad de Córdoba. La situación generó la indignación de los padres de las víctimas que hace más de un año vienen reclamando por la situación en el jardín de infantes.

Feligreses lo reconocieron y sacaron fotos que fueron publicadas por La Voz. Nicola acompañó al párroco Javier Soteras en una misa y leyó algunos pasajes de la Biblia.

La primera de las ocho denuncias judiciales contra el sacerdote fue presentada en mayo de 2025 y la segunda, en octubre del mismo año. Las otras ocurrieron este año.

La causa tomó impulso cuando una denuncia realizada por una madre llegó a la oficina de la fiscal Florencia Caminos Garay. En ese momento ya existían dos alertas, que se encontraban en la Fiscalía de Instrucción 3, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y no habían registrado avances significativos; lo que produjo indignación entre las familias.

Caminos Garay avanzó con la recolección de testimonios y, a partir de la declaración de otra mamá, definió radicar de oficio una cuarta acusación. A su vez, decidió unificar los cuatro expedientes, argumentando que los ataques habrían sucedido dentro de la institución educativa, bajo una misma modalidad.

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