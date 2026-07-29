29 de julio de 2026 Inicio
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El operativo policial por una amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos resultó "negativo"

La Policía desplegó un operativo y cortó el tránsito en las inmediaciones del edificio en Colombia al 4300, tras un llamado telefónico que alertó de un explosivo en la sede diplomática. El personal de explosivos determinó que se trató de una falsa alarma.

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Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La Policía Federal Argentina (PFA) desplegó un fuerte operativo encabezado por la Brigada de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos por un llamado telefónico que advirtió sobre un explosivo dentro de la Embajada de Estados Unidos. Tras evacuar al personal de forma preventiva y cortar el tránsito, el trabajo de los agentes resultó negativo y la PFA confirmó a C5N que se trató de una falsa alarma.

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"Hay una bomba en la parte de afuera de la embajada", había dicho la persona que realizó la amenaza telefónica.

El edificio se encuentra a la altura de la Avenida Colombia al 4.300 en Palermo. Los agentes federales realizaron un rastrillaje en el perímetro de la embajada en busca de algún elemento sospechoso o artefacto explosivo y no encontraron nada.

El edificio se encuentra a dos cuadras de Avenida Libertador y a cuatro cuadras de Plaza Italia, cerca de La Rural y el Jardín Botánico Carlos Thays. Todos puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires con un flujo constante de personas.

Las últimas dos amenazas de bomba a la Embajada de Estados Unidos

La última vez que tuvo lugar una situación así fue hace tres años, el 15 de marzo y el 18 de octubre de 2023. En la primera ocasión, se encontró una mochila abandonada y se evacuó el lugar por precaución, hasta que la Policía confirmó que no había ningún explosivo que pusiera en riesgo la vida de nadie.

Mientras que la última vez la embajada había recibido una amenaza de bomba minutos después de que también amenazaran a la Embajada de Israel, aunque la sede estadounidense fue amenazada por mail.

"No hay amenazas creíbles contra la Embajada de Estados Unidos en Argentina y seguimos operando con normalidad. Adicionalmente, se ha dispuesto temporalmente personal de la Policía argentina fuera de la Embajada debido a los recientes acontecimientos mundiales. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos confirman que el edificio no ha sido evacuado", informaron oficialmente tras el operativo de las fuerzas de seguridad.

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