Explotó todo: el polémico video entre Luck Ra y Tuli Acosta que confirmaba los rumores

La influencer fue señalada como tercera en discordia entre el cordobés y La Joaqui, y ahora apareció un video que la complica aún más.

La relación entre Luck Ra y Tuli Acosta era puramente amistosa , pero en los últimos días se comenzó a esparcir el rumor de un posible romance secreto. Esto habría sido el detonante para la relación que tenía el cordobés con La Joaqui y ahora apareció un video que los complica aún más.

No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

Si bien La Joaqui contó que se separaron con un comunicado, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares ”.

Ochoa apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram.

En el video difundido en redes sociales los muestra a Tuli y Luck Ra juntos bailando con la canción Fingí demencia en la parte que dice: “Fingí demencia por más que te conozca de memoria y nos juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad”.

Y el texto bromea con un trend de TikTok y dice : “Seríamos la pareja perfecta, pero a los dos nos gustan los hombres”. En realidad, es una broma porque él ya estaba con La Joaqui, pero generó dudas y causó ruido la frase: “Seríamos la pareja perfecta”. ¿Todo mal?

Dónde comenzaron los rumores de separación

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.