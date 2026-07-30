IR A
IR A

Explotó todo: el polémico video entre Luck Ra y Tuli Acosta que confirmaba los rumores

La influencer fue señalada como tercera en discordia entre el cordobés y La Joaqui, y ahora apareció un video que la complica aún más.

Tuli y Luck Ra

Tuli y Luck Ra, y un video que los complica.

Imagen mejorada con IA

La relación entre Luck Ra y Tuli Acosta era puramente amistosa, pero en los últimos días se comenzó a esparcir el rumor de un posible romance secreto. Esto habría sido el detonante para la relación que tenía el cordobés con La Joaqui y ahora apareció un video que los complica aún más.

La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.
Te puede interesar:

No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

Si bien La Joaqui contó que se separaron con un comunicado, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Ochoa apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram.

En el video difundido en redes sociales los muestra a Tuli y Luck Ra juntos bailando con la canción Fingí demencia en la parte que dice: “Fingí demencia por más que te conozca de memoria y nos juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad”.

Dónde comenzaron los rumores de separación

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se separaron Luck Ra y La Joaqui.

No era por Tuli Acosta: revelaron la verdad detrás de la separación de Luck Ra y La Joaqui

¿Tuli copiaba a La Joaqui?

"Tuli Acosta copiaba sistemáticamente a La Joaqui": una por una, todas las pruebas

La relación entre ambos había comenzado en 2022.

El día que se filtró que Tuli Acosta terminó su relación por mensajes comprometedores: "Se mandó alguna"

La bailarina es marcada como la tercera en discordia.

Quién es Tuli Acosta, la señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui

La cantante dejó un mensaje especial mientras atraviesa un momento complicado tras la ruptura con el cordobés.

El desgarrador posteo de La Joaqui tras su separación con Luck Ra: "Tu curita al alma"

Los cuatro shows en el Movistar Arena continúan confirmados pese al pedido de devoluciones de una parte del público.

El polémico gesto de Rosalía tras llegar a Buenos Aires para sus shows en el Movistar Arena

últimas noticias

¿Luck Ra no la quería más a Joaqui?

El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui: "No vimos las señales"

Hace 8 minutos
La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.

No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

Hace 8 minutos
Una famosa concursante abandonó el reality.

Preocupación: una participante abandonó un famoso reality tras pedir sustancias ilegales

Hace 38 minutos
La Joaqui sobre Tuli Acosta.

La frase letal de La Joaqui sobre Tuli Acosta que se filtró tras la separación con Luck Ra: "Me arruinó..."

Hace 39 minutos
Escandalo mundial contra la privatización del fútbol: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

Escandalo por la privatización del Mundial: la UEFA amenazó a la FIFA con abandonar sus competencias

Hace 50 minutos