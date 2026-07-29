29 de julio de 2026 Inicio
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Megaoperativo policial en Fuerte Apache: múltiples allanamientos tras la muerte de un efectivo

Más de 500 policías, grupos tácticos y helicópteros rodean el lugar en búsqueda del sospechoso por el asesinato de un agente que pertenecía a la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense, que el 18 de julio realizaba un recorrido dentro del barrio.

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La víctima fue identificada como Alan Fabián Molina, de 26 años. 

Más de 500 policías, integrantes Grupo de Apoyo Departamental (GAD), helicópteros y perros de rastreo llevan a cabo este miércoles un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde realizan múltiples allanamientos en búsqueda del sospechoso por el asesinato de un agente que pertenecía a la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense, que el 18 de julio realizaba un recorrido dentro del barrio.

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"Los efectivos están desplegados por todos los accesos del barrio. Hay más de 500 y helicópteros sobrevuelan la zona. Se están realizando varios allanamientos coordinados desde primera hora de la mañana. Prácticamente todos los accesos y en varios puntos del interior del barrio la situación es la misma", informó desde el lugar el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Mañanas Argentinas.

Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia, en el marco de la investigación por la muerte de Alan Fabián Molina, de 26 años, un agente recientemente ingresado a la fuerza bonaerense que el 18 de julio fue asesinado a balazos por un joven de 17 años mientras realizaba un recorrido preventivo por el barrio.

Durante los distintos trabajos, los efectivos se encargarán de recolectar elementos de prueba que sean de interés para la investigación y desarticular la estructura criminal de narcomenudeo, protección de prófugos y comisión de hechos violentos en el barrio. La investigación se realiza bajo la órbita de la Dra. Paola Campos, titular de la UFI Juvenil del Departamento Judicial San Martín.

Quién era el policía asesinado en Fuerte Apache

El oficial Alan Fabián Molina tenía 26 años y había ingresado a la fuerza bonaerense en el mes de febrero. La información marca que el agente era oriundo de Tres Arroyos y recientemente fue asignado a la zona de Ciudadela, a 500 kilómetros de su casa, para realizar los distintos operativos de control.

Molina realizaba una caminata junto a la Fuerza Barrial de Aproximación en el sector conocido como Nudo 1. Al intentar identificar a dos sospechosos, estos escaparon hacia un pasillo. El oficial los persiguió y, al encontrarse cara a cara, uno de ellos le disparó a corta distancia sin mediar palabra.

El agente fue trasladado inconsciente y de manera inmediata al Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, donde falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas

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