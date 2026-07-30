Habló Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra: "Yo ando..." La influencer publicó un video para demostrar cómo se encuentra ella en medio de todas las especulaciones que la señalan como la culpable de la ruptura entre los músicos. Agregar C5N en









¿Luck Ra y Tuli Acosta tuvieron algo? Redes sociales

La separación entre Luck Ra y La Joaqui despertó sorpresas para algunos, pero otros sabían que había una crisis desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en LAM aseguraron que todo esto se generó por Tuli Acosta y ella utilizó las redes sociales para reaccionar a la noticia que la tiene como tercera en discordia.

Si bien La Joaqui contó que se separaron con un comunicado, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Ochoa apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram.

En medio de todo este escándalo, Tuli publicó un video en el que se la ve entrenando y, en lugar de asegurar que no estuvo y no tiene nada que ver con el escándalo, subió un video que generó más confusión: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

@tuli_acosta Entrenen bbs sonido original - •||||||||| 5:12 Dónde comenzaron los rumores de separación Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia. Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.