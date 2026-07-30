30 de julio de 2026 Inicio
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La morosidad de los jubilados se triplicó en un año y ya afecta a más de 450 mil personas

Según un informe de Provincia Microcréditos, en base a datos del Centro de Deudores del BCRA en mayo, el 11,4% de los adultos mayores contaba con una deuda en situación irregular entre deudas atrasadas o impagas.

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Hace un año

Hace un año, el porcentaje de mora en los jubilados era del 4,1%.

Un informe de Provincia Microcréditos , en base a datos del Centro de Deudores del BCRA, alertó por la situación financiera de los jubilados: la morosidad entre los adultos mayores se triplicó en un año y ya afectó a más de 450 mil personas. En mayo, el 11,4% de los ancianos presentaba una deuda en situación irregular, contra el 4,1% que se registraba en mismo mes de 2025.

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El dato se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento a nivel nacional entre todos los segmentos sociales donde la irregularidad llegó al 12,8% en el mismo mes. Mientras que en el distrito bonaerense la situación es aún más crítica, con una tasa de morosidad del 18,6%.

“La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores”, sostiene el informe.

El trabajo del Banco Provincia, marca que el 44,6% de los jubilados posee algún crédito, préstamo, tarjeta o deuda pendiente de pago. La cifra, se aceleró en la segunda mitad del 2025 y hoy supera los niveles previos.

En este marco, sumando los bonos compensatorios, la jubilación mínima perdió un 19% de poder adquisitivo real, respecto de noviembre de 2023, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La pérdida acumulada desde 2018 llega al 30%, pero el informe destaca que el deterioro más fuerte se dio en los últimos meses.

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