Tragedia en San Juan: cómo era el helicóptero que cayó y dejó siete muertos

Se trata de un modelo que puede trasladar hasta 13 pasajeros y su velocidad máxima es de 260 kilómetros por hora. Se usa frecuentemente para manejo de incendios forestales y operativos de rescate.

El helicóptero que se estrelló en la provincia de San Juan y provocó el fallecimiento de siete personas es un Bell 412 , una de las aeronaves más usadas en el mundo para labores de rescate, manejo de incendios forestales, evacuaciones sanitarias y operaciones de seguridad.

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El Bell 412 fue elaborado por la empresa de aviación Bell Textron a partir del modelo Bell 212 y es un helicóptero bimotor. Su principal equipamiento consiste en un rotor de cuatro palas con el que puede alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 260 kilómetros por hora. Tiene una capacidad de hasta 13 pasajeros además de la tripulación y es una de las aeronaves más usadas en casos de emergencia por sus características.

En tal sentido, puede lanzar miles de litros de agua para mitigar llamas y también participar de operativos de búsqueda y rescate, además de asistencia a afectados por catástrofes extremas.

El siniestro ocurrió en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan, mientras los pasajeros participaban de una capacitación para el manejo de incendios forestales. La aeronave pertenecía a una empresa privada que estaba contratada para capacitar durante una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En la capacitación participaron alrededor de 50 personas, entre ellos: Bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de cuerpos de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El despliegue correspondiente fue realizado de inmediato por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, que activó recursos provinciales y nacionales para localizar la nave y asistir a sus ocupantes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, personal especializado y equipos de rescate, que trabajan de manera coordinada para llegar al lugar del impacto. Las tareas se desarrollaron en un escenario sumamente complicado, ya que el campo Caballo Anca comprende unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal entre los departamentos Jáchal y Valle Fértil.

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En un fatal accidente que conmociona a todo San Juan, un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. El incidente ocurrió este miércoles 29 durante una capacitación sobre el uso de aeronaves en el combate de incendios forestales.

La caída dejó siete fallecidos: Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Marcelo Germán Videla, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Se trata de cuatro funcionarios y efectivos provinciales, dos referentes nacionales del combate de incendios forestales y el piloto de la aeronave.

Todos contaban con experiencia vinculada a la seguridad, la atención de emergencias y las operaciones aéreas; tras la actividad en San Juan, el helicóptero debía trasladarse a La Rioja para colaborar en el control de un incendio. De hecho, el coordinador regional de Manejo del Fuego dentro de la AFE, Andrés Bosch, fallecido en el accidente, había brindado una entrevista para medios locales donde explicó de qué se trataba la capacitación y dio detalles de las actividades y los equipos participantes.

"Estamos acá a pedido del cuartel D9. La intención de este curso es trabajar sobre todo seguridad y uso por medios aéreos, en este caso aviones hidrantes y helicópteros", había explicado a la prensa local. "Esta actividad se hace todos los años, son teóricas y prácticas", indicó Bosch, y detalló que había 40 personas anotadas para participar de la capacitación.

El la entrevista, el brigadista había adelantado las tareas previstas para ese miércoles, jornada en la que finalmente ocurrió la tragedia. "Mañana pasamos al aeroclub de Pocito para hacer la práctica. Consiste en que el personal sepa cómo abordar un helicóptero, dónde guardar sus herramientas, moverse a la zona de trabajo y después poder hacer el descenso de forma segura", explicó.

En esa misma entrevista, el cordobés repasó su extensa trayectoria en el área. "Yo trabajo en el servicio nacional hace 22 años, trabajé en 14 países y estuve en España hace poquito", contó.

Por último, se refirió a la situación de emergencia forestal que afecta al planeta: "Ningún país cuenta hoy con los recursos para hacerle frente a estos incendios catalogados como de sexta generación, que superan la capacidad de trabajo de las aeronaves y el personal en tierra. La naturaleza es muy compleja".