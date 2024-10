El importante dato de la autopsia de Liam Payne que descolocó a los fanáticos

Aseguran que la muerte de Liam Payne no fue por un suicidio.

La autopsia del cantante británico Liam Payne reveló que el ex-One Direction no se habría suicidado , algo que rompió aún más los corazones de sus fanáticos al tratarse de algo vinculado a la cantidad de drogas que tenía en sangre .

En diálogo con TN, el toxicólogo forense Fernando Cardini fue quien se encargó de confirmar esta noticia: " Lo que decían los médicos forenses es que no presentaba signos de defenderse antes de la caída ". Esto indicaría que puede haber caído desvanecido por completo o sin estar consciente de lo que estaba haciendo en ese momento.

Vinculado a esto, agregó: "El suicida, antes de caer, tiene el instinto de poner las manos para protegerse. En la intoxicación, llegó a un grado de inconsciencia. Él falleció por la caída, pero la combinación de drogas fue muy importante". Además, esta sería la razón por la que su cuerpo tiene que ser reconstruido para el funeral a cajón abierto, ya que aseguran que está desfigurado.

Según reveló la autopsia de Liam Payne, se encontró cocaína, benzodiazepina y crack en el cuerpo, además de "cocaína rosa", la cual también se conoce como "tusi". Por eso, el ex-One Direction no estaba en sus cabales a la hora de morir y todo esto indicaría que quizá se haya tratado de un fallecimiento que podría haberse evitado.

