La novia de Liam Payne rompió el silencio con una desgarradora carta y confirmó que iban a casarse en 2025

Kate Cassidy, la última pareja del ex One Direction, publicó su esperado mensaje tras la muerte del cantante y sorprendió con la revelación del matrimonio.

Luego, hizo mención a la espiritualidad del ex One Direction: "Eres, porque no puedo decir que eras, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que tocabas se sentían tan especiales como yo". Con estas palabras, dejó en claro todo el amor que sentía por él, a pesar de las acusaciones de que él estuvo con dos prostitutas antes de morir.

Kate Cassidy y Liam Payne Liam Payne y Kate Cassidy estuvieron juntos desde octubre de 2022 hasta la muerte del cantante. Redes sociales

"Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado", continuó Cassidy. Así, dejó en claro que si bien estuvieron en pareja por menos de 2 años, los unía un vínculo muy fuerte.

Para finalizar, compartió la parte más desgarradora de todas: "Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde, me diste una nota y, aunque me dijiste que no la mirara, decía 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444'". De esta manera, no parecería tratarse de algo que haría una persona con intenciones suicidas.

Con respecto a esto, concluyó: "Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Te amaré por el resto de mi vida y más allá. Siempre tuya, Katelyn. 444".

Qué significa el "444" de la carta de Kate Cassidy para Liam Payne

En la desgarradora carta de Kate Cassidy para Liam Payne se repitió múltiples veces el número 444, el cual la propia influencer se encargó de explicar en una de las fotografías del carrete de la publicación en Instagram.

Al respecto, informó: "Número de ángel 444. El número 444 es la secuencia de números favorita de los ángeles. Con mayor frecuencia, verá el número 444 cuando se sienta solo". En este sentido, hizo mención nuevamente a la espiritualidad del ex One Direction, lo que podría significar que ella lo sentirá presente para siempre.

Para darle cierre al tema, Cassidy explicó: "En sentido simple, el número 444 le recuerda que sus ángeles siempre están allí para apoyarlo. Cuando vea este número, tendrá la seguridad de que los ángeles lo protegen y lo aman".

Kate Cassidy Liam Payne 444 El número 444 es algo espiritual entre Kate Cassidy y Liam Payne. @kateecass en Instagram

