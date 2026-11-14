Fue política: la visita del Papa marcó la agenda oficial y el debate electoral para el 2027

El papa León XIV dejó mucho más de lo que se esperaba. La reivindicación a los pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales. La justicia social mencionada, incluso como homenaje a Francisco. El Estado como "poder regulador". Apoyo a las universidades y el cuidado de las "fragilidades humanas". Todos puntos que marcan, otra vez, la discusión de qué país queremos.

Lo dicho. El papa León XIV completó su gira por la Argentina y todo lo adelantado en las diversas previas se confirmó. Habló 17 veces, incluidos los mensajes puramente religiosos y, en todos, los conceptos de convivencia y debates sobre la actualidad de los vínculos humanos sumado a las problemáticas nacionales estuvieron presentes.

Fueron expresiones políticas. En las casi 19 mil palabras enunciadas en su visita, las tensiones sociales y las reflexiones para que este país sea un lugar vivible estuvieron presentes.

Tanto, que el Gobierno no esperó ni media hora a que el Santo Padre despegara de Ezeiza para salir a dar un mensaje, encabezado por su vocero Adrián Ravier, donde pretendió aclarar que "entre la doctrina social de la Iglesia y la actual gestión no hay contradicción" . Además de instalar a lo largo de los 4 días de la recorrida histórica que no había que "politizar los mensajes papales".

Para la principal oposición peronista y los diversos sectores críticos de la gestión libertaria fue más fácil. Todo lo que se escuchó en la última semana estuvo en línea con lo que le vienen marcando al presidente Javier Milei desde hace casi tres años, en términos parlamentarios e incluso judiciales.

Los tópicos principales ya estaban marcados cuando se confirmó la agenda oficial. Todo cubrió las expectativas que hubo en las semanas previas a la llegada, pero varias de las palabras enunciadas en el Palacio Libertad (ex CCK), en el Cottolengo Don Orione, en la vigilia con los jóvenes en Palermo y en la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) marcaron la cancha del debate electoral que se empezó a profundizar en los días posteriores a la partida de León.

Kicillof, tras la visita del Papa: "La doctrina social de la Iglesia es un componente fuerte del peronismo"https://t.co/oZ8olsepVd — C5N (@C5N) November 12, 2026

"Poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía", fue la entrada en calor papal a menos de dos horas de haber llegado. Sin olvidar la mención especial a los pueblos originarios que "ya habitaban estas tierras antes de que exista la nación".

La lectura de que la Iglesia, por "estar conectada con lo divino y espiritual", que se trató de hacer en los pasillos y off libertarios, es de mínima no conocer o subestimar los 2 mil años de historia de esa institución. Suponer que los discursos de este Papa son iguales en todos los países porque "su mensaje está en línea con la liturgia católica" es negar el recorrido que llevó a Robert Prevost, primero, a ser uno de los elegidos de Francisco y, después, a convertirse en la máxima autoridad del Vaticano.

Los mensajes que marcan lo electoral

Todos los temas que formaron parte del diálogo 24/7 durante las casi cuatro jornadas papales son los que se plantean en la actualidad nacional en torno al rumbo que necesita y debe tomar el país: principalmente en el cuidado de sus ciudadanos según sus posibilidades y condiciones, y también en cuanto a la distribución de las riquezas y recursos que se generan en estas latitudes. La conversación que por momentos pareció marginal o "muy de izquierda y woke" en estos últimos años, fue la centralidad en la última semana.

"Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. A lo largo de su historia, esta nación ha procurado extender la instrucción a sectores cada vez más amplios de la sociedad", fue el segundo título que dejó en su llegada mientras Milei aplaudió esas palabras.

"Ellos -por los movimientos sociales- no esperan pasivamente la asistencia del Estado. Se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias", afirmó el papa León XIV en la UCA, ante empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales. "Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo, que muchas veces Francisco indicó como exigencias de la justicia social", remató para los que habían quedado con dudas del mensaje en el Palacio Libertad.

"Hay que dar la discusión y decirles en la cara que la justicia social es una cuestión de ladrones", detalló el Presidente el año pasado en la Fundación Faro. De quien también se recordó cómo hace poco tiempo habló del Papa argentino como "el representante del maligno en la tierra" y años después se convirtió en el acto de bienvenida reciente "en el argentino más importante de la historia". "El pez por la boca muere", se murmuró en el edificio del viejo correo.

"La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino", agregó León en ese mismo acto inaugural, mientras reforzó la necesidad de profundizar en la construcción y consolidación de la democracia con herramienta de convivencia.

En pocas palabras, esa aclaración continuada de una referencia "a los momentos dolorosos que ha sufrido este país en su historia reciente" marcó la visión sobre los desafíos actuales en términos de violencia, debate público y repeticiones de viejos errores.

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Los otros puntos sensibles de la agenda y que conmovieron al grueso fueron la visita al Cottolengo y a la cárcel de Devoto. Ambos temas que carean negaciones y prejuicios. Eso sin contar la coyuntura discursiva.

La postura oficial sobre las personas con discapacidad es conocida y quizá de los temas que más al desnudo quedaron desde el comienzo de la gestión actual. Desde la quita de pensiones y su estigmatización hasta la falta de recursos que solo se liberan por orden judicial, como viene pasando con el propio centro de Don Orione. "Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", reflexionó en ese espacio después de escuchar testimonios.

El Estado, la distribución y los tecnócratas

El rol del Estado, su eficiencia y cómo se gasta lo que hay fue parte del debate que llevó a Milei a la presidencia en el 2023. El Papa tocó ese tema conjugado con cómo se distribuyen las ganancias y sobre el rol central de la economía. Si no sirve para resolver el cotidiano, todo el resto es discusión estéril.

"En la tradición del pensamiento social de la Iglesia, el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir", agregó en la UCA y eso conversó con el manejo que se hace del poder económico y las ganancias: "Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión. Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral, asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común".

Además, ahondó en la máxima que profesa que hoy en Argentina se es pobre trabajando. "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", resumió y, según supo C5N, este foco fue uno de los que recogió el Papa después de escuchar a integrantes de la Iglesia local y a dirigentes sindicales en la previa a su viaje.

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Y por último, el gran tema que ningún espacio político ni discusión pública puede evitar de cara al 2027. Menos cuando está claro que el modelo actual propone al país como el "paraíso para el desarrollo de la inteligencia artificial" poniendo todos los recursos a disposición. La Iglesia advierte y ve oscuro el horizonte si no hay control en el poder que concentran pocas manos en medio del avance tecnológico vertiginoso.

"Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", expuso en dos discursos diferentes.

Un resumen para el debate 2027 y que trae premisas que se olvidan, pero siempre vuelven, podría ser: cuidados en la infancia para lograr el crecimiento de nuevas generaciones; educación, ciencia y universidades para el desarrollo; fortalecer y acompañar las fragilidades para incluir; distribuir las riquezas para generar equidad; proteger a nuestros mayores para aprender y honrar a los que construyeron lo que hoy gozamos. Todo muy obvio, pero que hoy tiene carácter de desafío.

¿Ese es un país posible? El otro ya lo estamos viendo.