Harry Kane calienta la previa: desafío a la Selección argentina y dardo por la interna en Inglaterra

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, habló sobre la resiliencia de su equipo tras su reñida victoria por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 y anticipó cómo será la semifinal ante la Selección Argentina.
El capitán del seleccionado destacó el triunfo ante Noruega y dio su pronóstico de cómo será el choque con la Albiceleste por un boleto para la final del Mundial 2026. Además, hizo un sugestivo comentario sobre el cruce entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham.
El capitán de Inglaterra, Harry Kane, habló sobre la resiliencia de su equipo tras su reñida victoria por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 y anticipó cómo será la semifinal ante la Selección Argentina.
En un video compartido en sus redes sociales, Kane reflexionó sobre la victoria de Inglaterra, a la que describió como un partido exigente contra un rival de calidad en condiciones difíciles.
"Sí, señores, la mañana después de otra gran victoria de Inglaterra. Pasamos a las semifinales, no podría estar más orgulloso del equipo. Fue un partido difícil contra un equipo muy bueno. Hacía calor, había mucha humedad, fue una verdadera batalla. Los chicos tuvieron que esforzarse al máximo y encontrar esa fuerza interior para salir adelante, y de eso se trata el fútbol", expresó.
Además, el capitán de Inglaterra hizo un breve comentario sobre la interna que atraviesa el plantel, con el cruce de declaraciones entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: admitió que el rendimiento no siempre fue fluido, pero elogió la capacidad del equipo para encontrar la manera de ganar. "No siempre es bonito, pero encontramos la manera. Así que sí, otro recuerdo imborrable. Estar allí en el estadio con los hinchas después, esas sensaciones tan especiales, esos recuerdos tan especiales que nos acompañarán para siempre. Pero sí, como sabemos, el fútbol da muchas vueltas", añadió.
De cara al futuro, Kane afirmó que la semifinal del Mundial 2026 de Inglaterra contra la Selección argentina, sería otra dura prueba y convocó a su equipo a recuperarse rápidamente antes del encuentro.
"La semifinal en unos días contra Argentina será un partido muy especial, otro encuentro difícil. Pero sí, ahora nos recuperamos, nos preparamos y estamos ansiosos por volver a la cancha con los muchachos", dijo Kane.
El delantero también agradeció a los hinchas ingleses su continuo apoyo y les pidió que siguieran respaldando al equipo. "Como siempre, les agradezco. Sigamos adelante y esperamos verlos a todos en el estadio el miércoles", concluyó.