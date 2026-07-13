La IA anticipó cómo saldrá el partido de Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026

Un análisis predictivo augura un resultado estrecho en la semifinal del certamen. La definición llegaría en los minutos finales.

Un análisis predictivo elaborado con inteligencia artificial anticipó el resultado del cruce entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: 2 a 1 a favor de la Albiceleste. El pronóstico describe un partido cerrado, con mucha fricción en la mitad de la cancha, en el que la experiencia del equipo de Lionel Scaloni terminaría inclinando la balanza en los instantes finales.

De acuerdo con el análisis realizado por Gemini , el equipo argentino llega con una ventaja desde el aspecto anímico luego de superar a Suiza en el tiempo suplementario, mientras que Inglaterra también arriba con desgaste tras una exigente victoria frente a Noruega. Según la IA, el desarrollo del partido estará marcado por la intensidad en la mitad de la cancha, con dos selecciones que llegan después de disputar series muy exigentes en las rondas anteriores.

Consultada sobre el encuentro, Gemini sostuvo: "Va a ser un partido cerrado, táctico y con muchísima fricción en la mitad de la cancha. Inglaterra intentará lastimar con la velocidad de sus extremos, pero la experiencia en partidos límite va a terminar volcando la balanza para el lado celeste y blanco".

La inteligencia artificial también explicó cómo imagina el desarrollo del marcador: "Argentina va a dominar la posesión en el primer tiempo y conseguirá abrir el marcador gracias a la lucidez de Alexis Mac Allister conectando con los de arriba. Inglaterra va a empujar en el segundo tiempo y probablemente encuentre el empate aprovechando alguna pelota parada o una contra de Jude Bellingham".

Finalmente, concluyó: "Cuando parezca que se va a encaminar a otro tiempo extra consecutivo, la jerarquía y el recambio de la Selección van a golpear en los últimos 15 minutos para poner el 2-1 definitivo y sellar el pase a la gran final ".

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina e Inglaterra, correspondiente a la semifinal del Mundial 2026, se disputará el miércoles 15 de julio a las 16 horas. El encuentro tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un paso más hacia el bicampeonato mundial, con Lionel Messi como capitán y principal figura del plantel. Argentina llega a esta instancia luego de vencer a Suiza por 3 a 1 en el Kansas City Stadium, resultado que le permitió clasificarse a semifinales. Mientras que Inglaterra derrotó a Noruega por 2 a 1 en tiempo extra.

Redes sociales

El partido podrá seguirse en vivo a través de Telefe, TyC Sports y DSports, además de sus respectivas plataformas de streaming. En el caso de TyC Sports, la transmisión estará disponible en los canales 22 y 101 de Flow, 629 y 1629 de DirecTV, 106 y 1016 de Telecentro, y 105 de Claro TV. Para quienes prefieran seguirlo online, la opción es TyC Sports Play, Disney+ y Paramount+.