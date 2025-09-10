10 de septiembre de 2025 Inicio
La inflación de agosto fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos precisó cómo se compuso el Índice de Precios al Consumidor del octavo mes del año, que se incrementó un 33,6% interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de agosto fue de 1,9%, misma cifra que la registrada en julio. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas con un incremento del 1,4%.

Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo
En un informe, el Indec detalló que los alimentos que más subieron en mayo fueron el Tomate redondo (16,2), el Limón (13,2%), y la Banana (9,3%). En el rubro verduras el Zapallo anco tuvo un incremento del 0,7% ($860,69 el kilo), la Cebolla 1,8% ($716,66 el kilo) y la Batata 1,1% ($1.461,54 el kilo).

Entre las frutas, la Manzana deliciosa subió un 4,1% ($2.487,51 el kilo) y la Naranja 4,4% ($1.014,18 el kilo). En Lácteos, el Queso cremoso aumentó un 1,4% ($11.311,27 el kilo), Queso sardo 2,6% ($21.731,98 el kilo), Yogur firme: 2,2% ($2.162,96 el kilo), Leche fresca en sachet: 2% ($1.616,51 el litro).

Dentro del rubro carnicería, el Asado subió 0,2% ($11.004,53 el kilo),el Cuadril 1,6% ($13.891,50 el kilo), la Nalga: 0,9% ($14.508,24 el kilo), Carne picada común 1,1% ($6.948,57 el kilo).

Entre los fiambres y embutidos, la Salchicha tipo Viena (env. 6u) aumentó un 2,3% ($2.077,75), el Salame 1,4% ($19.772,83 el kilo), el Jamón cocido 2,6% ($16.521,26 el kilo).

Dentro de los productos de almacén, los Fideos secos guiseros 1,3% ($1.492,40 el medio kilo), Galletitas dulces sin relleno 0,2% ($1.231,81 el paquete de 150 g), Pan francés flauta 2,7% ($3.759,76 el kilo), Café molido 2,7% ($11.669,65 los 500 g), Pan de mesa 4,4% ($3.106,53 el kilo).

