Alumna armada en Mendoza: el recuerdo de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones

El caso de la menor que disparó en una escuela de La Paz, con el arma reglamentaria de su padre, reavivó la memoria de los anteriores casos de tiroteos en colegios.

La Paz , una pequeña ciudad del noreste mendocino, es irónicamente escenario este miércoles de un hecho que conmociona al país: una adolescente de 14 años disparó tres veces con el arma de su padre, policía retirado, en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco . El caso reaviva trágicos recuerdos de otras tragedias que quedaron marcadas a fuego en la memoria argentina .

El Gobierno de Mendoza aclaró que no hay registro que la adolescente que llevó un arma a la escuela haya sufrido bullying

En uno de los videos se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven "dejala un minuto en el piso, así podemos hablar" , acto seguido se escucha un disparo. En las imágenes se oyen varios gritos y palabras sueltas como "¡No corazón, no!".

En abril de 2025, alumnos de la Escuela Media Nº4 en Ingeniero Maschwitz crearon un grupo de WhatsApp para planear una masacre en un secundario . En algunos de los chats que se compartieron del caso, los adolescentes, brindan detalles sobre el tiroteo: "Persona que ven, persona a la que disparan" .

"Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida", decía otro de los mensajes que se compartieron. Según la investigación, una joven de nombre Mai, fue la creadora del grupo en el que participaban varios alumnos de la institución.

En otro de los mensajes se podía leer "la Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga ", la verosimilitud de los mensajes y la precisión del plan llegó a los padres de algunos alumnos, que al leerlos alertaron a la Escuela Media N°4.

Por el momento, la institución informó que la nena vinculada a la creación del grupo, llamada Mai "tiene problemas vinculados a trastornos mentales, esta fue la explicación que le dio la dirección del colegio. Este hecho no se iba a concretar nunca".

Rafael Calzada: la venganza de "Pantriste"

El 4 de agosto de 2000, Javier Romero, un estudiante de 19 años de la Escuela Secundaria Nº 9 de Rafael Calzada, sacó un revólver calibre 22 de su mochila, apuntó contra dos de sus compañeros y abrió fuego en la puerta del colegio. Uno de los disparos le dio en el cráneo a Mauricio Salvador, de 16 años, provocándole la muerte. El otro rozó en la oreja de Gabriel Ferrari, de 18, quien resultó apenas lesionado.

El caso puso en evidencia la problemática del acoso escolar (todavía no se usaba el término bullying). Romero había sido objeto de constantes burlas y humillaciones por parte de sus compañeros, quienes lo apodaban "Pantriste" por su carácter retraído y un ligero parecido con el personaje de dibujito animado creado por el historietista Manuel García Ferré.

Javier Romero masacre Rafael Calzada El caso "Pantriste" conmocionó a la sociedad argentina en 2000.

Romero fue a juicio. El 8 de abril de 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Lomas de Zamora lo consideró inimputable. Las pericias psiquiátricas determinaron que el agresor sufría un trastorno esquizoide de la personalidad y, al momento del ataque, experimentó un "brote psicótico breve" que le impidió comprender la criminalidad de sus actos.

Sin embargo, como era considerado un peligro para la sociedad, la Justicia ordenó su internación en un establecimiento de salud mental hasta 2018, cuando fue dado de alta.

Carmen de Patagones: la primera masacre escolar de Latinoamérica

El 28 de septiembre de 2004, la tranquila ciudad ubicada del sur de la provincia de Buenos Aires fue escenario de una de las tragedias más estremecedoras en la historia educativa argentina. Aquel martes por la mañana, Rafael Juniors Solich, un adolescente de 15 años, estudiante del primer año del Colegio Nacional Islas Malvinas, ingresó al aula con un arma de fuego y abrió fuego contra sus compañeros.

El ataque dejó un saldo de tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad. La comunidad educativa y la población entera quedaron en estado de shock ante un hecho que parecía impensado.

masacre carmen de patagones La masacre de Carmen de Patagones terminó con tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad.

Solich usó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su padre, un suboficial de la Prefectura Naval Argentina. Tenía, además, otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un camperón militar. En medio del ataque, el chico fue reducido por una docente del colegio, quien logró detener la masacre antes de que se cobrara más víctimas.

Al igual que Javier Romero, Solich tenía problemas de integración social y era víctima de bullying por parte de sus compañeros. Todo eso, sumado al fácil acceso a un arma de fuego, provocaron el desenlace fatal.

Juniors fue declarado inimputable y diagnosticado con esquizofrenia. Terminó internado en un neuropsiquiátrico juvenil y luego en una clínica para adultos en La Plata, donde permanece bajo tratamiento.