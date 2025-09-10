10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alumna armada en Mendoza: el recuerdo de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones

El caso de la menor que disparó en una escuela de La Paz, con el arma reglamentaria de su padre, reavivó la memoria de los anteriores casos de tiroteos en colegios.

Por
Los casos de Pantriste y Juniors

Los casos de "Pantriste" y Juniors, páginas oscuras de la crónica policial argentina.

La nena de 14 años llevó el arma 9 mm, reglamentaria de su padre Policía
Te puede interesar:

El Gobierno de Mendoza aclaró que no hay registro que la adolescente que llevó un arma a la escuela haya sufrido bullying

En uno de los videos se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven "dejala un minuto en el piso, así podemos hablar", acto seguido se escucha un disparo. En las imágenes se oyen varios gritos y palabras sueltas como "¡No corazón, no!".

Embed - UNA MENOR INGRESÓ a los TIROS a un COLEGIO: LA ALUMNA ESTÁ ATRINCHERADA

La planificación de la masacre que no fue en un secundario de Ingeniero Maschwitz

Embed - Los AUDIOS de cómo los ALUMNOS planificaban un TIROTEO en la ESCUELA de Maschwitz

En abril de 2025, alumnos de la Escuela Media Nº4 en Ingeniero Maschwitz crearon un grupo de WhatsApp para planear una masacre en un secundario. En algunos de los chats que se compartieron del caso, los adolescentes, brindan detalles sobre el tiroteo: "Persona que ven, persona a la que disparan".

"Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida", decía otro de los mensajes que se compartieron. Según la investigación, una joven de nombre Mai, fue la creadora del grupo en el que participaban varios alumnos de la institución.

En otro de los mensajes se podía leer "la Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga", la verosimilitud de los mensajes y la precisión del plan llegó a los padres de algunos alumnos, que al leerlos alertaron a la Escuela Media N°4.

Por el momento, la institución informó que la nena vinculada a la creación del grupo, llamada Mai "tiene problemas vinculados a trastornos mentales, esta fue la explicación que le dio la dirección del colegio. Este hecho no se iba a concretar nunca".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Rafael Calzada: la venganza de "Pantriste"

El 4 de agosto de 2000, Javier Romero, un estudiante de 19 años de la Escuela Secundaria Nº 9 de Rafael Calzada, sacó un revólver calibre 22 de su mochila, apuntó contra dos de sus compañeros y abrió fuego en la puerta del colegio. Uno de los disparos le dio en el cráneo a Mauricio Salvador, de 16 años, provocándole la muerte. El otro rozó en la oreja de Gabriel Ferrari, de 18, quien resultó apenas lesionado.

El caso puso en evidencia la problemática del acoso escolar (todavía no se usaba el término bullying). Romero había sido objeto de constantes burlas y humillaciones por parte de sus compañeros, quienes lo apodaban "Pantriste" por su carácter retraído y un ligero parecido con el personaje de dibujito animado creado por el historietista Manuel García Ferré.

Javier Romero masacre Rafael Calzada
El caso

El caso "Pantriste" conmocionó a la sociedad argentina en 2000.

Romero fue a juicio. El 8 de abril de 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Lomas de Zamora lo consideró inimputable. Las pericias psiquiátricas determinaron que el agresor sufría un trastorno esquizoide de la personalidad y, al momento del ataque, experimentó un "brote psicótico breve" que le impidió comprender la criminalidad de sus actos.

Sin embargo, como era considerado un peligro para la sociedad, la Justicia ordenó su internación en un establecimiento de salud mental hasta 2018, cuando fue dado de alta.

Carmen de Patagones: la primera masacre escolar de Latinoamérica

El 28 de septiembre de 2004, la tranquila ciudad ubicada del sur de la provincia de Buenos Aires fue escenario de una de las tragedias más estremecedoras en la historia educativa argentina. Aquel martes por la mañana, Rafael Juniors Solich, un adolescente de 15 años, estudiante del primer año del Colegio Nacional Islas Malvinas, ingresó al aula con un arma de fuego y abrió fuego contra sus compañeros.

El ataque dejó un saldo de tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad. La comunidad educativa y la población entera quedaron en estado de shock ante un hecho que parecía impensado.

masacre carmen de patagones
La masacre de Carmen de Patagones terminó con tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad.

La masacre de Carmen de Patagones terminó con tres estudiantes muertos y cinco heridos de gravedad.

Solich usó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su padre, un suboficial de la Prefectura Naval Argentina. Tenía, además, otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un camperón militar. En medio del ataque, el chico fue reducido por una docente del colegio, quien logró detener la masacre antes de que se cobrara más víctimas.

Al igual que Javier Romero, Solich tenía problemas de integración social y era víctima de bullying por parte de sus compañeros. Todo eso, sumado al fácil acceso a un arma de fuego, provocaron el desenlace fatal.

Juniors fue declarado inimputable y diagnosticado con esquizofrenia. Terminó internado en un neuropsiquiátrico juvenil y luego en una clínica para adultos en La Plata, donde permanece bajo tratamiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Arco de Desaguadero está ubicado sobre la Ruta  y divide la provincia de Mendoza y San Luis

Tensión en Mendoza: así es La Paz, el pueblo en alerta por una nena armada en la escuela

Una joven de 14 años ingresó al colegio con un arma.

Pánico en Mendoza: así ingresaba la adolescente armada al colegio

play

Se entregó la alumna que se había atrincherado en Mendoza con un arma: la trasladaron a un hospital

Los familiares del ciclista lo despidieron. 

José C. Paz: la dolorosa despedida al ciclista que murió tras ser atropellado por un remisero

play

Mendoza: fingió una discapacidad para distraer al vendedor y robó una vinería

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar.

Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar

Rating Cero

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Mimi dió a conocer los motivos detrás de esta ruptura

Revelado: cuál fue el motivo por el cual se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 8 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 14 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 16 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 34 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 42 minutos