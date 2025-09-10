Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..." La mediática decidió ir a fondo contra la periodista y sorprendió con sus duras palabras. "Se cree que es un ser de luz desde la frase de Messi", aseguró.







Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez. Redes sociales

La mediática Yanina Latorre volvió a apuntar contra Sofía Martínez y dejó en claro su deseo por continuar la polémica con la periodista de Telefe, quien fue noticia en los últimos días por la llamativa situación que vivió con Gastón Edul y por su confirmación como participante de MasterChef Celebrity.

Durante una nueva edición del programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre sorprendió al continuar sus ataques contra Sofi Martínez. En un primer lugar, expresó: "Ayer me llamó todo el mundo. En los pasillos (de Telefe) la odian porque es snob, porque ella mira a la gente de arriba y no saluda, porque se cree que es un ser de luz desde la frase de Messi".

Y eso no fue lo único, sino que recordó lo que se vivió en la entrevista a Messi tras el partido con Venezuela: "El otro día la mataron todos porque preguntó lo mismo que Edul, todo el mundo dice que es linda o joven, pero ninguno dice que la rompe o relata bárbaro". Con esto último, la mediática evidenció su confusión con el trabajo de la periodista, aunque no es tan relevante para las críticas que expresó.

Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/I9nbbCN4Og — América TV (@AmericaTV) September 9, 2025 Toda esta situación le provocó recibir muchas críticas a Yanina Latorre en redes sociales, ya que Sofi Martínez es muy querida por la audiencia luego de lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Por eso, se desconoce cuál es el objetivo de la mediática con la periodista, pero lo cierto es que la polémica parece recién estar empezando.

