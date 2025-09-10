Quién era Charlie Kirk, el seguidor de Donald Trump asesinado en Estados Unidos

10 de septiembre de 2025 Inicio
El hombre que recibió un disparo mortal durante un acto en la Utah Valley University era uno de los principales influencers de la derecha estadunidense. Escritor, activista conservador y fundador de la organización Turning Point USA. Tenía 31 años.

 Charlie Kirk tenía 31 años.

El activista político conservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles en el marco de atentado al recibir un disparo en la garganta mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley, en el oeste de Estados Unidos, era uno de los principales influencers de la derecha estadunidense.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Según reportes, el hecho ocurrió mientras Kirk comenzaba a hablar ante los asistentes. La policía de la universidad confirmó que un sospechoso fue detenido. Tras el incidente, el campus fue cerrado y las clases suspendidas.

Kirk, de 31 años, era una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador estadounidense, particularmente entre los jóvenes. En 2012, junto a William T. Montgomery, fundó Turning Point USA (TPUSA), una organización sin fines de lucro que se centra en promover valores como la libertad de mercado y la fiscalidad responsable en escuelas secundarias y universidades.

La influencia de Kirk se expandió más allá de los campus universitarios. Con el tiempo, se convirtió en una voz prominente en el panorama mediático conservador. Además de su trabajo en TPUSA, era el presentador de su propio podcast, "The Charlie Kirk Show", y escribió varios libros sobre temas políticos. Sus perfiles en redes sociales tienen millones de seguidores.

El activista era considerado un aliado clave y un firme partidario del presidente Donald Trump. Participó activamente en mítines y convenciones republicanas, y Trump le devolvió el favor en varias ocasiones, incluso dando discursos en conferencias de Turning Point. Su conexión con Trump lo posicionó como una de las figuras de mayor visibilidad en el movimiento político MAGA.

El propio Trump se pronunció sobre el incidente a través de su red social Truth Social, pidiendo oraciones por Kirk, cuando todavía no se había confirmado su deceso. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió Trump. El vicepresidente J.D. Vance también se unió a los llamados de apoyo, refiriéndose a Kirk como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

