Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

'Kaoru Hana wa Rin to Saku': por fin podremos verla en streaming después de esperar todo el verano.

La nobleza de las flores

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.

Últimamente Netflix la ha estado liando con la distribución de algunos animes, que en lugar de llegar con su fecha de estreno prevista terminan aterrizando en la plataforma bastante tiempo después de poderse ver en Japón. Uno de los casos más sangrantes es el del remake de 'Yaiba', que todavía nos tiene esperando, aunque por lo menos el que sale del limbo es 'La nobleza de las flores'.

'La nobleza de las flores' ('The Fragrant Flower Blooms with Dignity' o 'Kaoru Hana wa Rin to Saku') ha sido para muchos fans la mejor comedia romántica del verano. Y eso que competía con el regreso de 'My Dress-Up Darling', 'A Couple of Cuckoos' y 'Rent-A-Girlfriend'.

Sinopsis de La nobleza de las flores, el animé que es tendencia en Netflix

'La nobleza de las flores' se ha ido imponiendo cada semana y se ha convertido en la comedia romántica mejor valorada del verano. Cuenta con una puntuación media de 8,7 en IMDb y ninguno de sus episodios bajan del 8,3, mientras que también se ha mantenido muy estable con valoraciones excelentes en MyAnimeList.

Ahora bien, su distribución internacional ha venido muy accidentada, y a pesar de que en Japón y ciertos territorios se estrenó el pasado julio en España no aterriza hasta este 7 de septiembre. Además, parece que no llegará la temporada al completo, sino que también habrá que esperar semanalmente para ir poniéndonos al día con el anime.

Esperemos que, por lo menos, 'La nobleza de las flores' llegue con doblaje en castellano para justificar la espera. Y, sobre todo, comprobar por fin si el anime romántico está a la altura del revuelo que ha ido levantando.

NOBLEZA

Por lo menos a nivel visual tiene una pinta encantadora y viene de la mano de CloverWorks, el estudio de 'Bocchi the Rock!' y uno de los responsables de 'Spy x Family', quienes han demostrado que el género y los animes slice-of-life se les dan de miedo. La trama de 'La nobleza de las flores' sigue a Rintar Tsumugi, quien asiste a un colegio para chicos problemáticos, y a Kaoruko Waguri, una estudiante de una prestigiosa escuela para señoritas. A pesar de sus diferencias, pronto descubrir que están muy a gusto juntos.

la-nobleza-de-las-flores-anime-PV-1000x600

Tráiler de La nobleza de las flores

Embed - La nobleza de las flores | Clip oficial | Netflix

Reparto de La nobleza de las flores

  • Rintaro Tsumugi
  • Kaoruko Waguri
  • Shohei Usami
  • Saku Natsusawa
  • Ayato Yorita
  • Subaru Hoshina
