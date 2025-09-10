10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué recomiendan el papel aluminio para limpiar la cocina

Si se combina con otros elementos, esta técnica puede dejar los objetos hechos con acero como nuevos.

Por
Cómo es el truco para limpiar con aluminio.

Cómo es el truco para limpiar con aluminio.

Es muy común ver papel aluminio en la cocina, ya que es un espacio en el cual este elemento se utiliza de forma frecuente, para conservar alimentos —se los envuelve y protege de cuestiones como el aire, la humedad y los olores de la heladera—, así como para llevar a cabo preparaciones que se cocinan con su propio jugo.

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.
Te puede interesar:

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Y si bien cuenta con muchas otras formas de uso, también se le puede sacar provecho en otros ámbitos. Recientemente se viralizó un video a través de Instagram en el que un usuario mostró los beneficios del material en cuanto a la limpieza. El truco, publicado por el influencer Diego Scalante, salió a la luz a finales de julio y ya cuenta con casi 40 mil "me gusta" en la red social.

papel aluminio 2

Cómo aplicar el papel aluminio para eliminar el óxido de acero

El creador de contenido explicó que la lámina fina mezclada con agua puede remover sin complicaciones el óxido del acero. Según su explicación, solo hace falta frotarlo contra los objetos oxidados para darles una segunda vida. De esta forma, sirve para los utensilios, herramientas y otros instrumentos hechos con ese material.

El éxito de esta técnica se debe a una reacción galvánica, que provoca que el aluminio libere electrones que ayudan a eliminar los compuestos químicos del acero. Además, expresó que, si se le echa una gaseosa cola a la combinación, el efecto se multiplica muchísimo más.

En el caso de que el óxido sea muy intenso, una alternativa interesante es repetir el proceso o utilizar un producto más fuerte, como puede ser el desoxidante ácido. Asimismo, este truco cuenta con algunas particularidades a tener en cuenta, ya que hay que tener precaución a la hora de efectuarlo.

Limpieza ollas

Recaudos para hacer la mezcla con papel aluminio

Para evitar accidentes, se recomienda usar guantes ya que los componentes manipulados pueden irritar la piel. Por otra parte, es necesario destacar que no es posible esperar resultados instantáneos con el óxido fuerte, debido a que la evolución es lenta y puede llevar un tiempo. En este sentido, habría que esperar aproximadamente entre 10 o 30 minutos para que se logren efectos.

Con la intención de lograr el objetivo más rápido, se debe convertir el papel aluminio en una bola y, posteriormente, hundirla en agua para frotarla sobre la superficie deseada. Por último, hay que limpiar con un paño seco.

Noticias relacionadas

El Fiscal que intervino en el caso de la nena armada en Mendoza sostuvo que la menor está muy bien y junto los padres

Mendoza: el fiscal que intervino en el caso de la nena armada sostuvo que la menor "está muy bien" y junto a sus padres

La nena de 14 años llevó el arma 9 mm, reglamentaria de su padre Policía

El Gobierno de Mendoza aclaró que no hay registro que la adolescente que llevó un arma a la escuela haya sufrido bullying

en septiembre 2025 vencen muchas multas y no tendras que pagarlas: que debes saber

En septiembre 2025 vencen muchas multas y no tendrás que pagarlas: qué debés saber

Las consecuencias del uso indebido de la aspiradora.

Por qué las aspiradoras podrían ser un peligro para la salud

El Arco de Desaguadero está ubicado sobre la Ruta  y divide la provincia de Mendoza y San Luis

Tensión en Mendoza: así es La Paz, el pueblo en alerta por una nena armada en la escuela

Los casos de Pantriste y Juniors, páginas oscuras de la crónica policial argentina.
play

Alumna armada en Mendoza: el recuerdo de "Pantriste" y la masacre de Carmen de Patagones

Rating Cero

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. 
play

Shameless llegó a Netflix con todas sus temporadas: de qué se trata la adaptación estadounidense de la famosa serie

últimas noticias

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 8 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 10 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 28 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 36 minutos
El Fiscal que intervino en el caso de la nena armada en Mendoza sostuvo que la menor está muy bien y junto los padres

Mendoza: el fiscal que intervino en el caso de la nena armada sostuvo que la menor "está muy bien" y junto a sus padres

Hace 40 minutos