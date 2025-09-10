Por qué recomiendan el papel aluminio para limpiar la cocina

Cómo es el truco para limpiar con aluminio.

Es muy común ver papel aluminio en la cocina, ya que es un espacio en el cual este elemento se utiliza de forma frecuente, para conservar alimentos —se los envuelve y protege de cuestiones como el aire, la humedad y los olores de la heladera—, así como para llevar a cabo preparaciones que se cocinan con su propio jugo.

Y si bien cuenta con muchas otras formas de uso, también se le puede sacar provecho en otros ámbitos. Recientemente se viralizó un video a través de Instagram en el que un usuario mostró los beneficios del material en cuanto a la limpieza. El truco, publicado por el influencer Diego Scalante, salió a la luz a finales de julio y ya cuenta con casi 40 mil "me gusta" en la red social.

papel aluminio 2 Cómo aplicar el papel aluminio para eliminar el óxido de acero El creador de contenido explicó que la lámina fina mezclada con agua puede remover sin complicaciones el óxido del acero. Según su explicación, solo hace falta frotarlo contra los objetos oxidados para darles una segunda vida. De esta forma, sirve para los utensilios, herramientas y otros instrumentos hechos con ese material.

El éxito de esta técnica se debe a una reacción galvánica, que provoca que el aluminio libere electrones que ayudan a eliminar los compuestos químicos del acero. Además, expresó que, si se le echa una gaseosa cola a la combinación, el efecto se multiplica muchísimo más.

En el caso de que el óxido sea muy intenso, una alternativa interesante es repetir el proceso o utilizar un producto más fuerte, como puede ser el desoxidante ácido. Asimismo, este truco cuenta con algunas particularidades a tener en cuenta, ya que hay que tener precaución a la hora de efectuarlo.