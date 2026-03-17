El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro en los aeropuertos

La protesta era impulsada por ATE y se iba a llevar adelante en todo el país entre el 18 y el 24 de marzo. Ahora, la medida del Ministerio de Capital Humano obliga a los trabajadores a "prestar servicios de manera normal y habitual".

El Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por lo que se levantó el paro anunciado a partir de este miércoles en todos los aeropuertos del país en reclamo del pago de aumentos salariales pendientes y por la apertura de paritarias.

La medida, que entrará en vigor a partir de las 9 del miércoles 18 y por un plazo de 15 días, fue firmada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado, la cartera que dirige Sandra Pettovello intimó "a la organización sindical y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual".

Además, el Ministerio de Capital Humano aseguró que "la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas". "Durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente", agregó la cartera.

De esta manera , quedó suspendida la medida de fuerza que había anunciado ATE y que amenazaba con paralizar todos los aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo. Los trabajadores estatales reclaman hace más de un mes que el Gobierno no les brindó ningún tipo de respuesta sobre una actualización salarial. "Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado", había manifestado el titular del gremio, Rodolfo Aguiar.

Docentes y no docentes de todo el país iniciaron una jornada de paro en reclamo del aumento salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A nivel nacional, varias universidades se sumaron a la medida de fuerza, en algunos casos por 24 horas y, en otros, desde el 16 al 21 de marzo.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD) y junto a la Asociación del Personal de la UNR, se adhirieron al paro por una semana, desde el 16 al 21 de marzo. "Estamos atravesando una situación de desfinanciamiento, ahogo y rebajas salariales como nunca lo vimos en el sistema universitario", expresó Federigo Gayoso, miembro de COAD en diálogo con Rosario3.

En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (FADIUNC) se sumaron al paro en dos tramos, uno desde el 16 al 21 y otro del 23 al 30 de marzo. En esa línea, Yamile Nazrala, secretaria adjunta de FADIUNC remarcó en Radio Aconcagua que "hay una ley aprobada, vetada y todavía sin aplicación efectiva".

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Hablamos con Yamile Nazrala, secretaria adjunta de @fadiunc, sobre la medida de fuerza de una semana y el conflicto docente. pic.twitter.com/jbWew6hS2r — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) March 17, 2026

En el caso de Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN no docente), informaron el 16 de marzo que se adhirieron al paro por 24 horas "con un alto acatamiento en las sedes de Corrientes y de Resistencia. Mañana volvemos a trabajar, pero sin dejar de lado nuestros reclamos. La lucha es larga compañeros y compañeras, no bajemos los brazos, estamos defendiendo la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste)".

Desde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa) pararon durante 24 horas: "Se adhiere a lo dispuesto por FATUN, convocando a un PARO NACIONAL NODOCENTE por 24 Hs. , sin asistencia a los lugares de trabajo y previsto para el día Lunes 16/03". También compartieron el cronograma de los próximos paros que realizarán el 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23.

Mientras que el gremio docente de la Universidad (ADIUNSa) informó que el acatamiento para el lunes fue del 80% durante la primera jornada de paro a partir de 16 de marzo, mientras que para el 24 de marzo realizarán actividades en conmemoración de los 50 años de la última dictadura en Argentina. El jueves 19 realizarán una asamblea para determinar los pasos a seguir.

Por último, en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLP), el gremio de los no docentes se adhirió al paro y el secretario general de (APULP), Leandro Romero, confirmó que realizarán una serie de medidas una vez por semana, para los días 31, 8, 17 y 23, informó para Radio Kermés.