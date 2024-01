El Gobierno aplicó el protocolo antipiquetes en la movilización frente al Hotel Libertador

Bajo el lema "el hambre no espera" organizaciones sociales realizaron una olla popular y pidieron por la entrega de alimentos para comedores. Las autoridades no permitieron que se corte el tránsito en la Avenida Córdoba.

En el día en el que se reunirá con el FMI para avanzar en los términos del acuerdo, el Gobierno aplicó el protocolo antipiquetes en la movilización por parte de organizaciones sociales frente al Hotel Libertador contra Javier Milei. Bajo el lema "el hambre no espera" realizaron una olla popular y pidieron por la entrega de alimentos para comedores. Las autoridades no permitieron que se corte el tránsito en la Avenida Córdoba.

Desde muy temprano se vió cómo efectivos de seguridad colocaban vallas blancas que bloquean y tapean la entrada de la actual casa del Presidente. "Por el momento todo se desarrolla con normalidad. Llegaron hace un ratito vinieron caminando por la calle Maipú. Están sobre las veredas con carteles y banderas", informó desde el lugar la periodista Paula Avellaneda para el programa Turno Mañana de C5N.

Olla popular frente al Hotel Libertador 3 Javier Milei no estuvo en el Hotel Libertador en el momento que se llevaba la protesta. Télam

"Nosotros hace dos semanas atrás iniciamos la ronda de las ollas vacías en el Ministerio de Capital Humano para pedir una mesa de trabajo, una mesa de diálogo con la ministra Sandra Pettovello, el tema es que la respuesta fue negativa", explicó una de las mujeres presentes en el lugar.

Luego recordó que en el primer encuentro "nos atendieron funcionarios de tercera linea y la respuesta es que no hay plata y están reordenando porque hay en un proceso de transición con el anterior gobierno".

En la misma linea del reclamo, la mujer recordó: "No nos ha pasado nunca que no nos hayan entregado los productos navideños por ejemplo para poder compartir con nuestra comunidad". Incluso para las fiestas "no nos hicieron llegar la comida que necesitamos para poder llenar estas ollas. Lo que necesitamos es un poquito de sensibilidad".

Olla popular frente al Hotel Libertador Con pancartas y ollas, organizaciones sociales protestaron frente al Hotel Libertador. Télam

Como parte de la protesta, la organización presentó una nota dirigida al Presidente con el objetivo de transmitirle la "inmensa preocupación por la situación alimentaria que atraviesan los barrios populares y una parte mayoritaria de la población argentina".

"Solicitamos tenga a bien otorgarnos una audiencia para poder poner en común estrategias de abordaje. Se necesita con urgencia la intervención de los organismos que tienen la responsabilidad de garantizar la salud, la alimentación y el bienestar de la sociedad argentina. Las consecuencias de la gravísima crisis alimentaria que atravesamos son inconmensurables y demandan una solución inmediata", remarcaron en el petitorio.

Además, recordaron que desde la agrupación Barrios de Pie constituye "una amplia red comunitaria que da respuesta a la agobiante situación alimentaria" a millones de familias y sostuvieron que "las últimas medidas económicas han agravado de manera significativa la ya delicada situación alimentaria".

La Justicia habilitó la feria judicial para tratar la totalidad del DNU de Javier Milei

El juez contencioso Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial de verano para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei. De esta manera, el amparo de la CGT sobre la reforma laboral no cambiará de fuero.

Se trata de una resolución contraria a lo pedido por el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro que pretendía concentrar todos los amparos en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal.

El Gobierno podrá apelar esa determinación del juez que decide tratar cada uno por separado, el que él tiene que es contra la totalidad, y aquel del fuero Laboral donde en dos cautelares ya se frenaron las demandas. De hacerlo intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá si los amparos siguen analizándose por separados o se concentran todos en este último fuero.

“Torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, explicó el juzgado en su fallo.

Luego, Lavié Pico le dio trasladado al Gobierno para que en un plazo de tres días haga un descargo en defensa del DNU ante la cautelar pedida y cinco sobre el fondo del asunto, tras lo cual resolverá.

Es una presentación hecha por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que el magistrado, quien subroga ese juzgado cuyo titular es Esteban Furnari y está de feria, dispuso el levantamiento del receso para tratarlo y definir si es o no inconstitucional.

Además, el juez habilitó un pedido del Gobierno para que éste juez reclame al fuero laboral, donde hubo dos cautelares frenando el apartado referido a reformas laborales, y todos los amparos se acumulen en su juzgado.

Hasta el momento sólo hubo dos amparos de la Cámara Nacional del Trabajo suspendiendo el capítulo de reformas laborales, una haciendo un reclamo de la CGT y otro reciente de la CTA.