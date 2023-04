El fuerte descargo de la exesposa de Cacho Garay: "Es un gran psicópata"

Verónica Macías, ex esposa de Cacho Garay, habló en C5N.

Verónica Macías, la exesposa de Juan "Cacho" Garay, habló por primera vez luego de haber denunciado al humorista por violencia de género : "Es un gran psicópata" aseguró En diálogo con C5N . El hombre había expresado estar muy "angustiado y sorprendido" y “lo que me cuentan que dice no lo puedo relacionar con la vida que nosotros llevábamos juntos"

Luego que Garay negara los hechos, su exesposa remarcó darle “mucha impotencia tanta impunidad”. Además, explicó que “yo hoy puedo hablar con mas tranquilidad gracias al refugio donde estuve, gracias a todas las pericias que me hicieron caer que lo que me pasaba a mi, era mucho mas grave de lo que yo me imaginaba”.

En otro pasaje de la entrevista, Verónica detalló como vivió las últimas semanas: “tuve episodios, entraba en pánico, el me daba pastillas que yo ni conocía. Como todo manipulador, se ponía violento, se iba y después volvía”.

Luego remarcó que “todo lo que me hizo esta todo comprobado y siento un gran dolor en el alma”.

En referencia a la denuncia por tenencia ilegal de armas, la mujer explicó que “las armas que yo denuncie en ese momento, no son las que están en las fotos”. Para luego agregar, “este señor es muy inteligente y tiene muchos amiguitos que se la pueden haber escondido”.

Sobre este hecho, manifestó que fue a la policía para ampliar la denuncia y “pedir para que se investigue, porque no son las armas que se ven en la cámara”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.