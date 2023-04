Cacho Garay, tras la denuncia de su esposa: "Estoy muy mal, angustiado y decepcionado"

El humorista Juan “Cacho” Garay, habló por primera vez luego de ser denunciado por su esposa por violencia de genero y quedar imputado en una causa por tenencia ilegal de armas . Aseguró que se encuentra "muy mal, angustiado y sorprendido". “Lo que me cuentan que dice no lo puedo relacionar con la vida que nosotros llevábamos juntos", agregó.

“Es como si me hubieran pegado una trompada de atrás cuando estaba charlando con alguien . No tengo palabras para describir lo que siento. Ahora tomo conciencia de la realidad que estoy viviendo con este espanto”, explicó Garay en dialogo con C5N .

En referencia la acusación de su esposa, el humorista detallo como fue su accionar el pasado fin de semana en Mendoza donde se encuentra realizando funciones. “El domingo bajábamos la función porque yo tenía una operación en un ojo, le comunico a ella eso el sábado a la noche. Ese día ella no quiso hacer la segunda función porque no se sentía bien”.

Luego de ello el humorista dejó la provincia de Córdoba solo debido a que “la producción no pudo cambiar los pasajes de mi mujer”.

“No hubo contacto ni charla ni absolutamente nada después. Cuando llegan me dicen que tenia que dejar la casa. Me avisaron y listo. Mi abogado me dice: 'Estamos a derecho'. Me tengo que ir me voy, pero no hablamos con ella”, explicó. De todas maneras, aseguró que de la causa evita hablar porque es tarea de su abogado.

Al momento de ser consultado sobre la imputación de tenencias de armas que recaen sobre él, Garay explicó que se tratan de “adornos” ya que “toda la casa esta llena de antigüedades”.

“Supimos ahora por una pericia nos enteramos que de esas había dos que funcionaban. Yo no se manipular armas, eran adornos, estaban puestos en el lugar donde ella los puso”, concluyó.

Violencia de género: Cacho Garay fue denunciado por su esposa

Todo se conoció cuando el abogado de la víctima, explicó que su defendida decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz, el fin de semana pasado.

El letrado sostuvo que su clienta tuvo que ir a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza e indicó que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista y que había sido víctima de “violencia física, psicológica, económica y sexual”.

“Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, dijo el abogado querellante José Manuel Fiz.

Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió, “Gracias a los miles de MSJS de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.