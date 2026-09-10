10 de septiembre de 2026 Inicio
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¿Vuelven las lluvias a Buenos Aires? Rige una alerta por tormentas para varias localidades de Argentina

A pesar de los días de calorcito, de cara al fin de semana cambia drásticamente el pronóstico. El ingreso de una nueva masa de aire frío el viernes generará el desplome del termómetro, sumado al retorno de la inestabilidad con lloviznas para los próximos días.

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Las lloviznas se presentarán a partir del viernes. 

Las lloviznas se presentarán a partir del viernes. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas meteorológica por tormentas, viento y nevadas para varias localidades de Argentina. En paralelo, un nuevo ingreso de una masa de aire frío polar generará un paulatino descenso de las temperaturas de cara al fin de semana.

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En el caso de Misiones, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis está bajo alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con intensas precipitaciones en cortos periodos, granizo aislado y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que en San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Los sectores de Mendoza y San Luis serán afectados por viento del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Por último, en Chubut el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

En zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm. En Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas de vientos del sector sur, en todo el período se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 cm.

¿Vuelven las lluvias a CABA? El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN informó que a partir de este jueves 10/9, una masa de aire de origen antártico ingresará al país y provocará un marcado descenso de temperaturas. En Patagonia: se prevé, entre mañana y el sábado 12/9, mínimas de entre -10 °C y 3 °C y máximas de entre 1 °C y 10 °C. Los valores más bajos se esperan sobre las mesetas de Chubut y Río Negro.

Desde el sábado 12, el aire frío avanzará hacia la franja central, Cuyo y el NOA con Tmín de entre -6 °C y 4 °C y Tmáx de entre 3 °C y 14 °C. Los menores valores se esperan en Cuyo.

Este jueves 10, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera una jornada con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C. Durante la mañana y la tarde habrá cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad. No se prevén precipitaciones. Los vientos serán de entre 7 y 12 km/h, con intensificación hacia la noche, cuando podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h.

El viernes 11, la temperatura se ubicará entre los 11 °C de mínima y los 18 °C de máxima. Se espera cielo mayormente nublado durante buena parte de la jornada, con una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0 y 10%. Los vientos serán moderados, de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y de 13 a 22 km/h durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h.

El sábado 12 llegará un marcado descenso de temperatura, con una mínima de 9 °C y una máxima de apenas 12 °C. La jornada se presentará fría y con lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40% tanto durante la mañana como durante la tarde y noche. Los vientos serán moderados a fuertes, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

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