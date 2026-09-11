Inminente arribo: vuelven las lluvias a Buenos Aires y se aproxima el regreso del frío El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por tormentas y nevadas para varias localidades de Argentina. En paralelo, la irrupción de un aire frío generará el descenso brusco de las temperaturas. ¿Cómo seguirá el tiempo? Por Agregar C5N en









El frío llega para quedarse durante el fin de semana. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, nevadas y viento para varias localidades de Argentina. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que las lloviznas arriben durante las primeras horas del fin de semana.

El SMN informó que las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa serán afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm en todo el período de alerta.

10 SEP | Informe especial del @SMN_Argentina sobre los alertas vigentes para gran parte del territorio nacional durante hoy y mañana, viernes 11 de septiembre de 2026.



Seguí las actualizaciones en https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/AWLNIyQKuX — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 10, 2026 En el caso de Río Negro, Neuquén y Mendoza están bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Por último para Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba y parte de Mendoza rige una alerta por El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Pronóstico extendido para CABA: cuándo llegan las lluvias El Viernes 11 tendrá una temperatura máxima de 18 ° y una mínima de 12 °. El cielo se mantendrá nublado a cubierto, con baja probabilidad de lluvias por la mañana (0-10%) que aumentará a un rango de entre 10% y 40% hacia la noche. Los vientos soplarán del sector Sudeste a velocidades de 13 a 31 km/h.

Pronóstico extendido para CABA. El Sábado 12 estará marcado por el frío, la inestabilidad y el viento, con una máxima de solo 12 ° y una mínima de 9 °. Se prevén precipitaciones aisladas con probabilidades de entre 10% y 40% a lo largo de todo el día. Soplarán vientos sostenidos del Sudeste (23-31 km/h) con ráfagas intensas que alcanzarán entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde. El Domingo 13 traerá un marcado descenso en la temperatura mínima, ubicándose en los 6 °, mientras que la máxima rondará los 14 °. Las condiciones mejorarán notablemente sin probabilidad de lluvias (0%) y con el sol asomando entre nubes tanto a la mañana como a la tarde. Los vientos soplarán moderados del sector Este y Sudeste entre 7 y 22 km/h.