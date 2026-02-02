2 de febrero de 2026 Inicio
Pablo Grillo volvió a su casa tras 10 meses hospitalizado: el emotivo video junto a su familia

El fotógrafo atacado por un efectivo de Gendarmería durante una marcha de jubilados en marzo de 2025 regresó a su hogar, en un reencuentro con familiares y su barrio que marca un paso importante en su recuperación.

Pablo Grillo fue atacado por un efectivo de Gendarmería en marzo de 2025.

Pablo Grillo, el fotógrafo atacado por un efectivo de Gendarmería durante una marcha de jubilados en marzo de 2025, pudo regresar a su hogar después de haber pasado 10 meses hospitalizado por las graves lesiones ocasionadas al ser golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno.

Lavagna fue uno de los pocos funcionarios que sobrevivieron al cambio de gobierno en 2023.
Su familia compartió un video en el que se ve el arribo del hombre de 35 años ante un cálido recibimiento que resulta un bálsamo ante la dura recuperación que afronta.

"Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia", escribieron junto a las imágenes.

La semana pasada, su padre, Fabián Grillo, cuestionó con dureza el accionar del Gobierno y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y denunció una “construcción de mentiras” para justificar lo ocurrido.

Pablo Grillo
Pablo Grillo presenta una favorable evolución.

En declaraciones públicas, Grillo sostuvo que desde el primer momento las versiones oficiales fueron cambiando a medida que los hechos quedaban en evidencia. "Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente", afirmó.

En ese sentido, cuestionó que se haya hablado del secuestro de armas sin que existan detenidos. "¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay", remarcó, y apuntó también contra algunos sectores del periodismo por no repreguntar. "Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean", agregó.

Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional ocurridos en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Recordó que en esos casos también se intentó magnificar supuestas amenazas para justificar la represión. "En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo", señaló.

"Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta, y lo dicen desde un lugar de poder", sostuvo en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Además, afirmó que la investigación no solo apunta al efectivo que disparó, identificado como el cabo Héctor Guerrero, sino también a los mandos superiores. "Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez. La orden vino del Ministerio de Seguridad, no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos", subrayó, y consideró que la ministra "se autoinvolucra" cada vez que intenta justificar el accionar de las fuerzas.

Video: la vuelta a casa de Pablo Grillo tras 10 meses de hospitalización

@c5n Pablo Grillo volvió a su casa por unos días después de 10 meses internado. "Verlo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma", expresó la familia en sus redes. | #c5n #pablogrillo sonido original - c5n

