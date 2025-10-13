13 de octubre de 2025 Inicio
El duro testimonio de la madre del acusado del doble femicidio en Córdoba: "No puedo creer que haya parido a un asesino"

Estrella Laurta Varela, madre de Pablo Rodríguez Laurta, rompió el silencio con un relato atravesado por la culpa, el dolor y el desconcierto. Dijo que había pedido ayuda psiquiátrica para su hijo y que su nieto, único sobreviviente, “está solo en el mundo”.

Con la voz quebrada y las palabras pesadas de un duelo imposible, Estrella Laurta Varela habló por primera vez tras el triple crimen que sacudió a Córdoba y al país. Su hijo, Pablo Rodríguez Laurta, está detenido acusado de haber asesinado a su expareja, Luna, a la madre de esta, Mariel, y a un taxista al que habría obligado a trasladarlo en su huida.

En diálogo con A24, la mujer describió el impacto emocional que le provocó enterarse del hecho: “Estoy deshecha. No puedo creer que haya parido a un asesino. No es la persona que yo crié”.

Varela explicó que se enteró de la noticia el mismo día del crimen, cerca de las dos de la tarde: “Me desperté y veo que tengo llamadas pérdidas y un mensaje que decía ‘lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza’. Primero pensé que se había suicidado, pero después me cuentan lo que había pasado”.

Su testimonio combina el dolor por las víctimas y la desolación por un hijo que, asegura, había perdido el control: “Mi hijo no estaba bien. No aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba”.

La madre del acusado recordó que en enero y febrero del 2024 Pablo había sido detenido por desacato a la autoridad, tras ser hallado en el techo de la casa de su expareja.

“Fui a Córdoba, fui a su estudio de abogados, pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica y no se la hicieron. Pedí que no lo liberaran, sino que lo llevaran a un lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica porque él por su cuenta no lo iba a hacer. Así terminó”.

Varela reconoció que su hijo había acumulado resentimiento tras la separación y la imposibilidad de revincularse con su hijo pequeño, Pedro, hoy sin madre, sin abuela y sin padre.

“El odio que acumuló los años que no pudo ver a Pedro ni sanar tras la separación, lo empezó a generar hacia Luna y Mariel. Yo siento que había un odio de él hacia ellas dos. Cuando lo fui a ver, no lo noté bien. No vi a mi hijo. Vi a otra persona”.

Aun en medio del horror, Estrella expresó su único deseo: el bienestar de su nieto. “Hoy mi nieto está solo en el mundo. Sin su mamá, sin su abuela y sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y la abuela de mi nieto. Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida. Mi nieto es todo. Y lo único que quiero es que él esté bien”.

Y preguntó: “¿Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible? Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que lo quiero y le mostraría las fotitos de cuando nos vimos. Trataría de que su vida sea lo más feliz que pueda”.

