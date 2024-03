El duro testimonio del novio del peluquero asesinado: "Tenía muchos sueños, quería progresar"

"Ese día se fue a trabajar normal, pese a la lluvia. Me mandó un mensaje a las 19.45 y me avisó: 'Ya terminé de trabajar, estuve laburando a full'. Le mandé un mensaje 20.20 y no me respondía. A las 21.30 le mandé otro y tampoco. Le volví a mandar 23.30 porque ya era raro, hablábamos todo el día", describió al móvil de El Diario .

Entonces, explicó que, en medio de la angustia por no recibir novedades de su pareja, entró a Instagram "y me encuentro con el mensaje de una compañera de él preguntándome si sabía lo que había pasado con Germán. Me llama y me cuenta que le habían pegado un tiro en la cabeza y que estaba en el Hospital Fernández".

"Cuando llego al Fernández me dicen que no me pueden dar ninguna información hasta que llegue la familia. Cuando llega la familia dicen que Germán había entrado ahí con un agujero en la cabeza. Había entrado con vida, con un paro cardiorrespiratorio y que intentaron reanimarlo pero no se pudo", aseguró.

Germán Medina y su novio Julio Mendoza Instagram

De acuerdo a los detalles que fue recogiendo de compañeros de trabajo, Julio comentó cómo había sido la jornada que terminó con el final para Germán. "Terminaron de trabajar y Germán les propone a Facundo y a Charly, el dueño y el encargado, que tomen una cerveza. Cuando vuelven de comprar y están sentados, ven que Abel Guzmán cierra la puerta con llave. No vieron una actitud rara", indicó sobre lo ocurrido en el local luego de que terminó el horario de atención al público.

La situación continuó con un intercambio entre Abel Guzmán y el dueño de la peluquería: "Le pide hablar exclusivamente con Facundo y le dice que no y eso es lo que a él lo altera". Acto seguido, según el relato de los testigos y del video de la cámara de seguridad, Guzmán sacó el arma. "Me dijeron que ese día trabajaron normal", añadió.

"Germán empezó a trabajar ahí hace dos años y Abel ya tenía ocho ahí. Nunca me contó que lo haya visto con un arma o que los apunte así", señaló.

En cuanto a la relación de compañeros que mantenían Medina y Guzmán, Julio recordó: "Hace dos semanas me contó que tuvieron una discusión fuerte delante de los clientes, se bardearon, se insultaron y casi se van a las manos. Germán me decía 'son peleas de trabajo, como pueden pasar en cualquier peluquería'.

"En las peluquerías pasan estas cosas que no siente celos o envidia porque un cliente antes se atendía conmigo y ahora con vos", agregó sobre el malestar de Abel, algo que Germán no le daba importancia. "Los compañeros siempre rescataron de Germán que era un buen compañero, bueno en lo que hacía", explicó, un detalle que puede haber motivado el enojo de su compañero.

"No entiendo cómo un problema de trabajo tenga un desenlace como este, pero es como buscar el motivo por el que lo hice", manifestó el novio del colorista, en un intento por entender lo que motivó a Guzmán a matar a su compañero.

Por otra parte, Mendoza explicó que "no recibí ninguna llamada de parte del dueño ni del encargado de la peluquería y la familia tampoco. Incluso yo tuve que comunicarle a la familia lo que pasó".

"Quiero que aparezca, que se haga justicia. No pueden pasar estas cosas y que salga impune como si nadie. Pasó en medio de Recoleta, está lleno de cámaras, de policías. ¿Cómo puede ser que se les escape alguien de esa manera? La familia, la mamá, la hermana, todos destruidos. Se llevaron una vida sin mal", expresó Julio luego de pedir por la aparición de Guzmán, que se fugó después del hecho.

Abel Guzmán

Quién era Germán Medina, el joven colorista asesinado por un compañero en una peluquería en Recoleta

Una supuesta discusión entre empleados de una peluquería en Recoleta terminó cuando uno de los empleados, Abel Guzmán, le disparó en la cabeza a Germán Medina, quién falleció camino al hospital. El joven de 33 años era colorista, oriundo de Morón, y el salón donde trabajaba lo definió como "especialista en Balayage, Babylights, cortes de diseño y peinados recogidos".

En un video que subió la peluquería @verdinipeluqueria en su cuenta de Instagram, presentó al joven Germán a sus seguidores y le hicieron un par de preguntas. Allí, el colorista contó su trayectoria antes de llegar al salón, trabajando en desfiles, en televisión y peinando personajes famosos.

En el corto clip, Germán da diferentes consejos a la hora de elegir un color para el pelo y las últimas tendencias que se utilizan sus clientas. “El reflejo del espejo también es el verdugo, el estado anímico de cada persona va acompañado de como se ve y como se siente”, explicó el joven.