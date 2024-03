La madre del peluquero asesinado en Recoleta afirmó que el crimen fue planeado: "Sabía lo que hacía"

"Pido que lo encuentren y no salga. Creí que había sido un accidente. No hubo pelea, lo mató. Nunca pensamos que iba a tener esta resolución", lamentó la mujer.

En diálogo con la prensa en su localidad bonaerense de Morón, Mónica aseguró que el ataque de Abel Guzmán fue premeditado: "No hubo pelea, lo mató. Pido que lo encuentren y no salga porque esto estaba planeado, no había emoción, sabía lo que hacía. Nunca pensamos que iba a tener esta resolución".

En tanto, la mujer apuntó hacia la reacción del dueño de la peluquería, ubicada en Berutti al 3000: "Siento mucho dolor. Nos avisó la pareja, desde la peluquería no nos dijeron nada. Creí que había sido un accidente. Esperaba que el dueño me llame y que me diga aunque sea que lamentaba lo que pasó. Mi sobrina lo llamó y no pasó nada, solo dio una nota a un medio".

En tal sentido, señaló el complicado vínculo de su hijo con Guzmán, quien tras disparar escapó de lugar. "Yo lo único que sabía era que tenían una relación media conflictiva con Germán dentro de la peluquería. El dueño sabía de esos roces", expresó.

Por último, indicó los pasos a seguir sobre el cuerpo de su hijo: "El médico nos dijo que no pudieron hacer nada porque tenía un balazo en la cabeza. Una oficial nos dijo que estaba en la morgue y se estaban haciendo las pericias. Después se iba a hacer la autopsia y recién ahí nos iban a entregar el cuerpo".

Cómo se produjo el crimen en la peluquería de Recoleta

El homicidio ocurrió en una peluquería de Recoleta durante la noche del miércoles: luego de una discusión, el agresor desenfundó su arma y le disparó en la cabeza delante de varios testigos.

El hecho, que fue capturado por las cámaras de seguridad, tuvo lugar dentro del mismo local. De acuerdo con lo que muestran las imágenes, los empleados y el propio dueño del comercio se encontraban dialogando en sus lugares y, aparentemente, la discusión subió de tono hasta que, de forma inesperada, uno de ellos sacó su arma y disparó.

El impacto de bala fue directo a la cabeza de su compañero, que estaba sentado prácticamente a unos metros enfrente suyo. Después de ello escapó y se encuentra prófugo. Los compañeros, en estado de shock y probablemente por temor, ni siquiera llegaron a reaccionar para salir a buscarlo.

El hombre herido, de 33 años, fue trasladado al hospital Fernández con muy pocos signos vitales. A pesar de los intentos por reanimarlo al llegar al establecimiento, murió a los pocos minutos.

La Policía de la Ciudad se encuentra supervisando las cámaras de seguridad de los edificios linderos para poder detectar el camino que podría haber tomado el agresor al momento de la fuga.