Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír Esta comedia arrasó en los cines durante su estreno y se convirtió en parte de la cultura popular. Ahora está disponible en la plataforma de streaming para volver a disfrutarla junto a toda la familia.







Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey. Redes sociales

Netflix se caracteriza por tener muchas producciones originales y los últimos estrenos, pero también suele rescatar muchos éxitos de décadas anteriores que no están disponibles en otras plataformas de streaming. En este caso, recuperó una película protagonizada por Jim Carrey con la que no vas a parar de reír.

Se trata de La Máscara, la comedia de 1994 que lo hizo saltar a la fama mundial y que también marcó el debut de Cameron Diaz, quien interpreta a su interés amoroso. En su momento, arrasó en los cines gracias a su humor absurdo y sus impresionantes efectos especiales.

La Máscara está basada en la serie de cómics del mismo nombre creada por Mike Richardson. Aunque ya pasaron más de 30 años desde su estreno, la película se mantiene como un clásico y muchas de sus escenas, similares a las de los dibujos animados, son parte de la cultura popular.

Jim Carrey en La Máscara

Netflix: sinopsis de La Máscara Stanley Ipkiss trabaja en un banco, es fanático de los dibujos animados y, en general, tiene una vida muy aburrida. Su amabilidad extrema lo lleva a sufrir constantes abusos y humillaciones por parte de su jefe, su casera y la mayoría de las personas que se cruzan en su camino.

Una noche, Stanley encuentra una vieja máscara de madera que representa a Loki, el dios de la malicia y la travesura. Al ponérsela, se convierte en un personaje caricaturesco que le permite hacer realidad sus deseos más desbordados, como tratar de conquistar a la hermosa Tina Carlyle. Sin embargo, también deberá enfrentar un problema mayúsculo: Dorian Tyrell, jefe mafioso y novio de Tina, buscará eliminarlo para quedarse con los poderes de la máscara y dominar el submundo criminal de la ciudad. Tráiler de La Máscara Embed - La Máscara (1994) | Tráiler Subtitulado Reparto de La Máscara Jim Carrey como Stanley Ipkiss

Cameron Diaz como Tina Carlyle.

Peter Greene como Dorian Tyrell.

Orestes Matacena como Niko.

Peter Riegert como el Teniente Mitch Kellaway.

Jim Doughan como el Detective Doyle.

Richard Jeni como Charlie Schumacher.

Amy Yasbeck como Peggy Brandt.

Jeremy Roberts como Bobby.

Ben Stein como el Dr. Arthur Neuman.

Ivory Ocean como Mitchell Tilton.

Reg E. Cathey como Freeze.