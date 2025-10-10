Guillermo Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

El jefe de Gabinete le bajó el tono a las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien aseguró que Javier Milei había asumido el "compromiso" de marginar al país que lidera Xi Jinping.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el acuerdo económico y optó por bajarle el tono a lo dicho por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Puntualmente, opinó: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina".

Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina

En principio, Francos se respaldó diciendo que no vio ningún acuerdo firmado y que el ministro de Economía Luis Caputo se reunirá con el presidente Javier Milei para conversar los términos del acuerdo.

"Puede ser que en algún tema que más le interese a Estados Unidos y por ende tengamos una relación más próxima, pero los temas comerciales no tienen nada que ver. El swap no corre riesgo, no habría motivo para ello ", enfatizó en diálogo con Radio Rivadavia.

Francos se detuvo a analizar la relación entre Argentina y Estados Unidos y, sobre el acuerdo, remarcó que "lo que genera este apoyo está fundamentado en el respaldo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos, considerando el valor estratégico de nuestro país".

Asimismo resaltó que fue para llegar al acuerdo, fue muy influyente la relación entre los presidentes de ambos países. "Tienen un vínculo muy bueno, incluso desde antes de que fueran presidentes. Milei la fue construyendo no solo a nivel personal, sino también entre las naciones".

Donald Trump y Javier Milei volverán a verse en la Casa Blanca el 14 de octubre en el marco de un nuevo viaje oficial a Estados Unidos, a una semana y media de la elección legislativa nacional.

Para Guillermo Francos, la decisión del juez Ramos Padilla fue "lógica"

El jefe de Gabinete se metió en el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas para los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre.

La Junta Electoral Nacional rechazó este jueves el pedido del partido libertario para reimprimir las boletas únicas tras la renuncia del primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert, involucrado en una investigación judicial por presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado.

La resolución, firmada por Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, calificó la solicitud como “material, temporal y jurídicamente inviable”, y ordenó utilizar las boletas ya impresas, que mantienen “plena validez y vigencia” como instrumento oficial de votación.

El planteo del oficialismo había sido presentado el 6 de octubre por sus apoderados, luego de que Espert, junto a Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea, renunciaran a sus candidaturas. En el escrito, el partido reclamaba una reimpresión total de las papeletas para adecuarlas al nuevo orden de la lista. Tras la decisión, LLA decidió apelar el fallo, por lo que será la Cámara Electoral finalmente quien decide.

Ante esta situación, Francos comentó: "Espert renunció, pero el juez dice que no hay tiempo. El ministro del Interior le planteó que los tiempos estaban, pero que era una decisión del juzgado. No deja de tener cierto sentido lógico porque los tiempos son muy ajustados".

El funcionario libertario también hizo referencia a la situación de Diego Santilli y Karen Reichart, quienes están en puja para ver quién finalmente encabeza la lista tras la renuncia de Espert. "Estamos convencidos en que la ley es muy clara y que el juez hizo una interpretación propia, es muy específica en cuanto a los nombramientos y corrimientos en una lista electoral", dijo.