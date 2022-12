El desgarrador testimonio de la madre de uno de los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela

En la desesperada búsqueda, la mamá de Lautaro, de 18 años, habló ante los medios de comunicación y habló de la relación de su hijo con Lucas. “No sabía que mi hijo seguía teniendo vínculo con Lucas, no porque sea mal pibe sino porque Lucas manejaba su auto fuerte y yo toda la vida lo cuidé”, señaló Estefanía.

Al mismo tiempo remarcó que “de la familia de Lucas no conocía nada. No sé si él estaba amenazado”. “Lo único que sé es que si él estaba en problemas por qué lo vino a buscar a mi hijo. Mi hijo me dijo que se iba a tomar una coca, es un nene de casa, es mi bebé. No sé por qué estamos pasando esto”, señaló desesperada.

La hipótesis de la familia de Lautaro Merello por su desaparición

Si bien dentro del auto se encontraron dos cuerpos, aún falta la identificación y la familia no los reconoce como si fueran ellos e insisten en un posible secuestro, más allá de que no recibieron ningún tipo de llamado, hasta el momento.

“Lo único que puedo llegar a pensar es que lo secuestraron porque es un auto de alta gama, por cómo está todo hoy en día que roban…. ¿A mi nene qué le pueden sacar?”, se preguntó.

Por último, consultada por el accionar de la Justicia en el caso aseguró que “nadie se comunicó”: “Estoy con que mi hijo desapareció y que de la nada que puede estar muerto. No sé más nada”.

El último rastro que tuvieron las familias de Morello y Escalante (26 años) se dio el viernes alrededor de las 22.30, cuando fue la última comunicación. A partir de allí, sus celulares se apagaron y dejaron de tener contacto con ellos.