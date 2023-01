El desgarrador mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa en el juicio

"Nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo defendía a la gente, pero nunca presenciar el asesinato de mi hijo", explicó Graciela con una mirada seria mirando a los jueces.

En esa línea agregó que "me costó muchísimo porque nunca me atreví a ver los videos, y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver cómo asesinaban a mi hijo. Es una angustia impresionante ver cómo mi hijo levantaba la mano pidiendo piedad mientras recibía patada tras patada".

En referencia a los videos que presentó la Fiscalía y la querella, donde se detalla el accionar de los rugbiers en el momento del ataque. "Sentí la necesidad de arrojarme encima de mi hijo para que esas patadas fueran para mí.Yo solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad", finalizó su mensaje Graciela.

Crimen de Fernando Báez Sosa: para la Fiscalía, "no hubo roles y funciones, todos lo mataron"

En la primera jornada de alegatos por el juicio de Fernando Báez Sosa, el fiscal Gustavo García da a conocer los lineamientos planteados ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores. Con la reproducción del material audiovisual mejorado, constitutivo como prueba ya usada en la causa, asegura que los rugbiers "no hubo roles y funciones, todos lo mataron".

Desde las 9 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores se lleva a cabo la exposición de los fiscales del juicio Juan Manuel Dávila y Gustavo García. También lo harán los abogados de los padres de Fernando, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola. Allí, presentaron sus principales lineamientos:

Atacaron por sorpresa, a traición, por distintos flancos y al unísono sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

También, golpearon a algunos de sus amigos y se interponían para evitar que lo ayudaran.

Se encuadra en la figura de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Durante su presentación, el fiscal Gustavo García protagonizó un cruce con Hugo Tomei, el abogado defensor, quien planteó que mediante la reproducción de un video se estaba constituyendo una prueba nueva, algo que no corresponde en esta instancia del proceso.