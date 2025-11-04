El descargo de Gustavo Scaglione sobre las denuncias de Juana Tinelli El empresario publicó un descargo frente a las denuncias que realizó la hija de Marcelo Tinelli. Por







Gustavo Scaglione.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2025.

En relación con la denuncia recientemente presentada por la señorita Juana Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar.

En dicha denuncia la señorita Tinelli hace mención a “una supuesta deuda” que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso.

Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme.

En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales.

Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto. Gustavo Scaglione.