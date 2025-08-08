El crudo relato de los padres de Julieta Prandi: "Nos robaron cinco años de la vida de nuestra hija" Eduardo y Cristina expusieron por primera vez el alejamiento que sufrieron de la modelo, mientras se encontraba en pareja con Claudio Contardi. "A ella no le dejó amigos, padre, hermana, madre, nada. Es nefasto", aseguraron. Por







Los padres de Julieta Prandi hablaron en la previa de los alegatos. Redes sociales

En el marco del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género, los padres de la modelo hablaron por primera vez en el primer día de alegatos y declararon: “Nos robaron cinco años de la vida de nuestra hija y de nuestro nieto”, el cual conocieron a los tres años.

En la llegada de la familia Prandi a los Tribunales de Campana, su hermana Natalia indicó que el exmarido de su hermana “es capaz de cualquier cosa”. Mientras que el padre, Eduardo, relató: “Lo peor fue el robo más grande que recibí en mi vida. Me robaron cinco años de la vida de mi hija y de mi nieto. A Roco lo conocí con 3 años. Hay mucho dolor. El dinero es lo de menos, va y viene”.

“El robo más grande que había tenido en mi vida fue el robo de mi hija y de mi nieta. Lo miré con desprecio porque es lo único que merece y lástima. Es un manipulador y nos alejó a todos de todos. A Julieta no le dejó amigos, padre, hermana, nada. No sé qué condena espero, pero que tiene que pagar, seguro. Desde un comienzo, yo lo tenía claro. Yo lo hice averiguar y tuve una definición de él. El comisario que trabajaba con nosotros me lo averiguó y me dijo que, si quería a mi hija que lo aleje de esa persona”, agregó en una rueda de prensa.

Por su parte, la madre de Julieta, Cristina, indicó que lo peor fue haber estado separada de su hija y no tener ningún tipo de contacto. “La separó de las amigas. Incluso en un evento que ella fue a Pinamar, no nos enteramos. La hizo ir, tuvo que tomarse un remis y volver. Conocer a Roco con sus tres añitos y su pelito largo... Los chicos están fascinados de estar con nosotros”.

Y definió a Contardi como “nefasto”. Además, se refirió a la estafa económica: “Lo peor es que nosotros se lo advertimos. Julieta estuvo dos años tranquila después de esa desaparición y la agarró con la guardia baja y apareció. Ahí la tuvimos que aceptar. Él trató de comprarnos, seducirnos y tratarnos de la mayor manera posible hasta pedirle a mi marido un negocio y u$s33 mil pusimos con mi marido y lo perdimos”.

Julieta Prandi habló antes de los alegatos: “Si queda libre y me pasa algo, ya sé quién fue” La modelo, quien le inició el juicio a Claudio Contardi, habló en el primer día de alegatos y reveló que pidió seguridad extrema para ella y para su familia. Además, contó que su familia siempre estuvo presente: “Tengo a mis seres queridos que son mi fuerza. Esperamos una pena ejemplar y que esté privado de su libertad como yo lo estuve". Prandi habló La modelo destacó el apoyo personal y profesional de su psicóloga que fue testigo en el juicio. Redes Sociales "Quiero medidas de seguridad extremas porque si a mí me pasa algo, yo sé perfectamente responsabilidad de quién es. No es solamente el delito, son muchos delitos más de los cuales se lo está juzgando. Ya no tiene nada que perder y es capaz de cualquier cosa. No necesita mancharse las manos, tiene muchísima gente oscura alrededor", reveló en rueda de prensa. Respecto al proceso judicial, refirió: "Hace cinco años que estoy tratando de llegar a un juicio y tener que pasar por todas las pericias, maltratos y apelaciones… y los derechos que tienen los victimarios. La víctima a veces dice que mejor no hacer nada. No tengo dudas que tiene contactos pesados. No recibí amenazas. Acá confesó prácticamente los abusos. Me gustó que haya una mujer en el tribunal”.