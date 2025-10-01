Marvel tendría planes de llevar Strange Academy a una serie de Disney+: cómo sería

El Universo Cinematográfico de Marvel no para de crecer y, aunque muchos fans miran hacia las próximas películas , parece que la televisión guarda un as bajo la manga. Brad Winderbaum , jefe de TV, animación y streaming de Marvel Studios, ha confirmado que una serie de Strange Academy está en desarrollo. No es humo: forma parte de esos proyectos que el estudio cocina en paralelo antes de decidir cuáles llegan a producción.

Lo interesante es que, según el propio Winderbaum , la estrategia de Marvel pasa por desarrollar más ideas de las que finalmente ven la luz. Así, aunque títulos como She-Hulk o Moon Knight no tuvieran continuidad, otros conceptos quedan en pausa para retomarse más adelante, y Strange Academy parece tener ese potencial que tanto gusta a los fans: un reparto coral, mucha magia y la posibilidad de expandirse en varias temporadas .

La s erie de cómics creada en 2020 por Skottie Young y Humberto Ramos introdujo la academia fundada por Doctor Strange en Nueva Orleans, un lugar donde adolescentes con poderes sobrenaturales aprenden a controlar sus dones. Entre sus profesores figuran Doctor Voodoo o Zelma Stanton , y a menudo aparecen como invitados personajes como Magik o la misteriosa Sister Sara .

Este concepto no solo amplía la mitología mística de Marvel , sino que también aporta un aire juvenil, fresco y con toques de humor , muy al estilo de Los Nuevos Mutantes pero con capas, hechizos y grimorios. Para Disney+ , sería una oportunidad de atraer a un público similar al de Harry Potter o Wednesday, combinando magia, aventuras adolescentes y cameos de personajes ya conocidos del UCM.

Aunque aún no hay fecha confirmada, el posible estreno de Strange Academy se sumaría a un calendario ya cargado. Tras el lanzamiento de Marvel Zombies, este año cerrará con Wonder Man, mientras que 2026 traerá segundas temporadas muy esperadas como Daredevil: Born Again, Your Friendly Neighborhood Spider-Man y X-Men ‘97, además del regreso de Vision Quest, la continuación espiritual de WandaVision.

En este contexto, Strange Academy encajaría como un producto puente, capaz de ofrecer algo distinto a los superhéroes urbanos y a las historias cósmicas que dominan la franquicia. La magia, que ya tuvo peso en Doctor Strange en el multiverso de la locura y en WandaVision, podría encontrar aquí un terreno perfecto para crecer.

El propio Winderbaum dejó claro que no todas las ideas verán la luz, pero sí aseguró que Marvel tiene varios proyectos que podrían sorprender incluso a los seguidores más veteranos. Strange Academy, con su mezcla de diversidad, magia y juventud, podría convertirse en un nuevo fenómeno dentro del catálogo de Disney+, sobre todo si logra capturar la esencia del cómic y al mismo tiempo conectar con el gran arco narrativo que culminará en Avengers: Doomsday.

Por ahora, lo único seguro es que los estudiantes de lo oculto siguen esperando su turno para debutar en acción real. Y si Marvel decide apostar por ellos, los fans podrían estar ante uno de los estrenos más refrescantes y diferentes de todo el UCM. No sería descabellado imaginar que la academia de Strange sirviera como escenario para introducir a la próxima generación de hechiceros del universo Marvel. Personajes como Nico Minoru de Runaways, o incluso cameos de Wong y Scarlet Witch (si finalmente regresa), podrían encajar de manera natural en la trama.

Además, el formato de serie permitiría explorar arcos individuales de cada estudiante, desde conflictos familiares hasta dilemas sobre el uso responsable de sus poderes. Ese tipo de narrativa ha funcionado de maravilla en otros productos de Marvel, y Strange Academy tiene todos los ingredientes para repetir la fórmula con un toque místico.

STRANGE_ACADEMY_1_Trailer_Marvel_Comics

El MCU sigue afinando su estrategia televisiva, priorizando la calidad sobre la cantidad. Strange Academy, aunque todavía sin fecha ni confirmación de rodaje, se perfila como una apuesta arriesgada pero muy atractiva, capaz de expandir los límites mágicos del UCM y conquistar tanto a los fans veteranos como a un público nuevo. La gran pregunta es: ¿Cuándo abrirán por fin las puertas de esta escuela?