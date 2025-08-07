Juicio de Julieta Prandi por abuso sexual: rechazaron la prisión preventiva para su exmarido

El tribunal desestimó el pedido del abogado defensor de la ex modelo y actriz, Javier Baños, por tratarse de una medida "prematura", según afirmaron.

Contardi seguirá detenido mientras dure el juicio en su contra y se conozca la sentencia.

En la segunda audiencia del juicio de la modelo Julieta Prandi contra su exmarido, el empresario gastronómico Claudio Contardi, por abuso sexual agravado, la justicia rechazó el pedido de prisión preventiva para el acusado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana desestimó este jueves el pedido de la defensa de la mediática por tratarse de una medida "prematura". Y, en la misma resolución, los jueces dispusieron imponerle al imputado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

El pedido fue presentado a pedido de la víctima para “evitar que Contardi no asista mañana al juicio”, este viernes 8 de agosto, y ante “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Fernando Burlando , otro de los representantes legales de la conductora, afirmó que la solicitud fue presentada para “evitar que Claudio Contardi no asista mañana al juicio ” y “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

"El fiscal Christian Fabio señaló que le pareció prematuro el pedido de la preventiva para Contardi a raíz de que en estos días se dicta el veredicto", sostuvo Baños, quien se mostró contento con el trabajo del representante del Ministerio Público Fiscal: "Estamos muy conformes, lo felicitamos al fiscal".

En este sentido, explicó que este jueves declararon ocho testigos, entre ellos, el actual novio de su clienta, Emmanuel Ortega, y otras amigas de la denunciante.

Burlando calificó de "contundente" el testimonio de Ortega porque narró el calvario que vivió la damnificada: "Habló de violencia física, psicológica, económica y verbal".

Por otro lado, Julieta Prandi, desde otra de las entradas del Tribunal junto con su abogado Javier Baños expresó: “No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la no vida que tuve que transitar”.

Además, Prandi recordó que Emanuel Ortega, actual pareja, llegó a su vida en 2020, en medio de un escenario de violencia y abandono institucional: “Vivía una atrocidad tras otra con mis hijos, la Justicia y la violencia que recibí, además de todas las consecuencias que eso me trajo”, dijo.

La modelo agradeció el apoyo de los medios y de quienes la acompañaron en el proceso: “Todavía pido disculpas a todos los que no pude contestar que me estuvieron mandando mensajes. Agradezco a quienes me brindan apoyo”.

En relación a la condena de entre 8 y 10 años, el letrado aseguró que hubo muchos obstáculos: “Puso muchos palos en la rueda para evitar el juicio”.