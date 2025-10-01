Movilización y corte en Puente Pueyrredón: gran operativo de las fuerzas de seguridad Alrededor de 2.500 feriantes reclaman por los desalojos en la vía pública que les impiden trabajar con normalidad. El dispositivo está conformado por personal de la Policía, Prefectura y autoridades de Tránsito y Seguridad de la Provincia. Por







Feriantes y trabajadores de UTEP reclaman por los desalojos en la vía pública.

Este miércoles está marcado por la movilización de trabajadores de ferias, quienes reclaman por los desalojos en la vía pública y la sensible situación del área. La concentración se realiza en Puente Pueyrredón y se extenderá hasta las 13, según informaron.

En el marco del Día Nacional del vendedor ambulante, UTEP convocó la movilización para visibilizar la problemática del sector y manifestarse en contra del gobierno de Javier Milei.

El periodista Bernardo Magnago, desde el lugar, comentó que se desplegó un enorme operativo de seguridad a 200 metros de Puente Pueyrredón sobre la avenida Mitre hasta las 13, horario en el que está previsto que finalice la concentración.