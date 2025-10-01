Movilización y corte en Puente Pueyrredón: gran operativo de las fuerzas de seguridad

Este miércoles está marcado por la movilización de trabajadores de ferias, quienes reclaman por los desalojos en la vía pública y la sensible situación del área. La concentración se realiza en Puente Pueyrredón y se extenderá hasta las 13, según informaron.
En el marco del Día Nacional del vendedor ambulante, UTEP convocó la movilización para visibilizar la problemática del sector y manifestarse en contra del gobierno de Javier Milei.
El periodista Bernardo Magnago, desde el lugar, comentó que se desplegó un enorme operativo de seguridad a 200 metros de Puente Pueyrredón sobre la avenida Mitre hasta las 13, horario en el que está previsto que finalice la concentración.
El periodista narró a Mañanas Argentinas por C5N que el dispositivo de seguridad está compuesto por personal de la Policía Federal, la Prefectura Naval y también efectivos de Tránsito y Seguridad de la Provincia. Al retén se le suma un camión hidrante listo para intervenir, motos de la policía montada y también escudos de acrílicos para evitar disturbios.