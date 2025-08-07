7 de agosto de 2025 Inicio
La hermana de Julieta Prandi cargó contra su excuñado: "Era una especie de carcelero"

Natalia Prandi declaró en el marco del juicio contra Claudio Contardi por violencia y abuso sexual, tras una denuncia de la conductora. "No nos dejaba estar solas", afirmó.

Por
Julieta Prandi y Natalia

Julieta Prandi y Natalia, su hermana.

Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.
Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

En el segundo día del juicio que encabeza el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, Natalia Prandi expuso el accionar de Contardi: "Los primeros recuerdos que tengo de esta persona son del 2001. Un día me lo crucé, me invitó a tomar algo y me dijo que Julieta era muy celosa, que pensaba que todos se lo querían levantar".

En tal sentido, marcó que la conductora se había alejado de sus familiares cuando se encontraba en pareja con el empresario. "Así fue su modus operandi durante toda la relación, generaba conflictos. Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo", expresó.

julieta prandi
Julieta Prandi.

Julieta Prandi.

En tanto, afirmó que el hombre no le permitió acudir a los nacimientos de sus sobrinos: "Para el nacimiento de Mateo, no nos dejó ni cargarlo. Lo mismo pasó con Rocco: estuve solo 15 minutos. Fui a su casa y nadie me abrió. Me tuve que ir a una cafetería a buscar wifi para poder hablar con alguien", aseguró.

"Él era una especie de carcelero, no nos dejaba estar solas. Yo siempre pensé que era ella la que no quería vernos… y después supe que ella creía que nosotras no queríamos verla", agregó en esta línea.

Julieta Prandi, a la salida del juicio contra su exmarido: "Fue un calvario"

La actriz Julieta Prandi habló a la salida de la segunda audiencia del juicio en contra de su exmarido, el empresario gastronómico Claudio Contardi, acusado de abuso sexual mientras estuvieron casados: "Fue un calvario", confesó.

El proceso que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana debió pasar a un cuarto intermedio, este jueves, después del mediodía, por un escape de gas. “Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”, aseguró.

La conductora salió acompañada de su abogado, Javier Baños, y relató una vez más lo duro que fue revivir la violencia de género de parte del padre de sus hijos, Mateo y Rocco: “Fue traumático tener que pasar por todas estas pericias. Tardamos cinco años en llegar a esta instancia: un calvario judicial”.

Al momento de suspenderse el proceso judicial estaba declarando Ángel, un testigo propuesto por la defensa, que no hizo más que confirmar los dichos de Prandi, según aclaró el letrado de la mediática.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

