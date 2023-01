El conmovedor testimonio de los padres de Fernando Báez Sosa tras el pedido de perdón de los rugbiers

El primero en analizar lo que se vivió dentro del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 (TOC) de Dolores fue Silvino Báez y aseguró que no les “cayó mal” los alegatos por parte del abogado Hugo Tomei y reconoció que es “parte de su trabajo”.

En cuanto al pedido de disculpas de los rugbiers, el hombre precisó que le pareció “actuado”. “No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”, indicó y consideró que, con esa postura, los acusados “quisieron modificar su situación” ante el Tribunal, pero se mostró confiado: “Estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa”.

Consultados por cómo tomaron el pedido de disculpas de los acusados recién tres años del crimen cometido en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero del 2020, Graciela indicó que les resultó “indiferente”. “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren porque mataron a mi hijo”, señaló al retirarse de los tribunales de Dolores.

“Me duele en el alma lo que le hicieron a mi hijo. La vida que tengo ya no es vida. Lo extraño muchísimo”, agregó emocionada y remarcó: “Acá, la única víctima es Fernando”.

Qué dijeron los acusados en sus últimas palabras

Los imputados hablaron después de los alegatos del abogado defensor de los implicados en el crimen, Hugo Tomei.

El primero fue Lucas Pertossi y el último Enzo Comelli, pasando por Blas Cinalli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz y Máximo Thomsen, quien fue el que se más se quebró públicamente.

Si bien cada uno habló por separado, todos coincidieron en pedir disculpas y confesar que se sienten arrepentidos por lo sucedido.

De acuerdo a lo que confirmó María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, el veredicto se dará a conocer el próximo 6 de febrero.