Uno por uno, los rugbiers pidieron perdón a la familia de Fernando Báez Sosa: qué dijeron

En la sala del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores escucharon los jueces integrantes de esta causa, mientras también se encontraban Silvino y Graciela, los padres del joven asesinado. Además se encontraban familiares de los acusados.

Al final de las palabras de los implicados, se confirmó que el veredicto si bien estaba previsto para la próxima semana, finalmente se dará a conocer el próximo 6 de febrero.

Qué dijo Lucas Pertossi

El primero en hablar fue Lucas Pertossi. "Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta hoy. Muy triste por todo lo sucedido", inició su relato uno de los acusados en el Tribunal.

Cerró: "A todas las personas que afecté les quiero pedir sinceramente mis disculpas. Nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar de ningún asesinato, para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme. No tengo nada para decir".

Qué dijo Blas Cinalli

Luego, Tomei le entregó el micrófono a otro de los acusados, quien manifestó: "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Es muy triste".

Además, expresó que no existió una premeditación en el asesinato. "No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice", aseguró.

Qué dijo Matías Benicelli

Otro de los implicados también se refirió a los allegados de Báez Sosa: "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Nunca quise que esto pasara. Nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás pero ya no se puede. Quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie".

Qué dijo Ciro Pertossi

Ciro Pertossi habló balbuceando y describió lo sucedido. "Quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie. Es algo que me afecta a mucho", expresó.

Qué dijo Ayrton Viollaz

Fue el más breve en su declaración frente a los jueces: "Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo esto".

Qué dijo Máximo Thomsen

Al momento de tomar el micrófono, fue al que se lo vio más afectado mientras hablaba. "Le quiero pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió una chico de nuestra edad. Nunca tuve intención de algo así", manifestó entre lágrimas.

Luego, añadió: "Sé que las disculpas a veces no alcanzan, pero ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. No lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas".

"Siempre vamos a acatar lo que ustedes (el Tribunal) decidan", finalizó Thomsen en su declaración frente a los jueces.

Qué dijo Enzo Comelli

El último de los ocho acusados en tomar la palabra expresó: "Sinceramente quiero pedir disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia le quiero pedir disculpas y a todas las personas que fueron afectadas lamentablemente por este hecho aberrante que falleció una persona como mis amigos dijeron, de nuestra edad, que al igual que nosotros tenía toda la vida por delante".

"Le quiero dar mis sinceras disculpas a todos los involucrados que no sólo fueron nuestras familias, no sólo la familia de Fernando, sino a cada una de las personas que dieron testimonio, pasaron este calvario, se sentaron ahí", cerró haciendo alusión a los testigos.