Video: el llanto de Máximo Thomsen en las palabras finales por el juicio de Fernando Báez Sosa

Thomsen no pudo contener las lágrimas por el asesinato de Fernando.

Los detenidos empezaron a hablar uno por uno de acuerdo a su posición, de derecha a izquierda, y todos coincidieron en pedir disculpas a la familia del joven estudiante de abogacía . En su turno, Máximo Thomsen, el más complicado, de acuerdo a la acusación de la fiscalía y la querella, no pudo contener el llanto a la hora de pronunciar sus palabras.

“Primero quería pedir disculpas a la familia (de Fernando) y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar”, comenzó diciendo el rugbier y aseguró: “Me lastima muchísimo porque murió una chico de nuestra edad. Nunca tuve intención de algo así”.

En medio de la angustia y limpiarse las lágrimas agregó: “Se que las disculpas a veces no alcanzan, pero ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. No lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas”.

Antes de finalizar con su breve exposición, señaló estar arrepentido por el hecho y aseguró: “Siempre vamos acatar lo que ustedes (el Tribunal) decidan”.

Cuándo se conocerá el veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa

El Tribunal de Dolores confirmó que el veredicto se conocerá el lunes 6 de febrero, donde se conocerá el fallo para los ocho imputados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.

María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, confirmó esta tarde, tras las “últimas palabras” de los acusados, que ese día se conocerán la sentencia a las 13.