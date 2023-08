El conmovedor relato de la coordinadora del comedor al que iba Morena

Luego Griselda indicó que en el barrio "no tienen seguridad" y que hasta la policía tiene "miedo de entrar". Luego detalló que se trata de un barrio muy humilde donde hay "muchos papás desocupados y muchas madres sin trabajo".

En otro pasaje de la entrevista, la mujer contó que antes el comedor funcionaba de lunes a viernes pero en los últimos años el municipio empezó a mandar menos mercadería y ahora solo reciben a vecinos los lunes, miércoles y viernes.

"La copa de leche no me la mandaron más. Quise llegar varias veces a Diego Kravetz pero nunca me atendió", reveló la coordinadora del comedor que contó que cuando el municipio no manda la mercadería juntan plata entre los compañeros para que los niños no se queden sin comer.