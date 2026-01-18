Hallaron a 34 metros de profundidad la lancha turística hundida en el Parque Nacional Los Alerces Fue localizada con un ROV, ya que las condiciones excedían las posibilidades de buceo. Realizan las pericias para determinar qué provocó el hundimiento. Por + Seguir en







Hallaron la lancha hundida a 34 metros de profundidad.

Una lancha turística “Lahuan” que se había hundido en el Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, fue localizada a 34 metros de profundidad por un vehículo operado de manera remota (ROV), ya que las condiciones excedían las posibilidades de buceo.

El intendente del Parque Nacional, Danilo Hernández Otaño, confirmó que la embarcación fue hallada en la zona de Puerto Chucao, a una profundidad considerable. “La lancha fue encontrada a unos 34 metros, con el cabo amarrado a la rama de un árbol”, precisó.

La lancha “Lahuan” había desaparecido en las aguas cuando no se encontraba en actividad. Por la profundidad del lago, el hallazgo se concretó mediante un vehículo operado de manera remota (ROV), en un operativo a cargo de bomberos voluntarios de Trevelin, con apoyo de personal técnico especializado, guardaparques del Parque Nacional Los Alerces y un prestador turístico local.

Según explicó Hernández Otaño, la lancha estaba destinada a traslados turísticos, aunque al momento del incidente no se encontraba operativa, ya que estaba en proceso de mantenimiento y reparación.

Mientras continúan las pericias para establecer las causas del hundimiento, las autoridades señalaron que el objetivo inmediato es reflotar la embarcación y avanzar en el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.