18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Hallaron a 34 metros de profundidad la lancha turística hundida en el Parque Nacional Los Alerces

Fue localizada con un ROV, ya que las condiciones excedían las posibilidades de buceo. Realizan las pericias para determinar qué provocó el hundimiento.

Por
Hallaron la lancha hundida a 34 metros de profundidad.

Hallaron la lancha hundida a 34 metros de profundidad.

Una lancha turística “Lahuan” que se había hundido en el Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, fue localizada a 34 metros de profundidad por un vehículo operado de manera remota (ROV), ya que las condiciones excedían las posibilidades de buceo.

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020
Te puede interesar:

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Quería escuchar tu voz"

El intendente del Parque Nacional, Danilo Hernández Otaño, confirmó que la embarcación fue hallada en la zona de Puerto Chucao, a una profundidad considerable. “La lancha fue encontrada a unos 34 metros, con el cabo amarrado a la rama de un árbol”, precisó.

La lancha “Lahuan” había desaparecido en las aguas cuando no se encontraba en actividad. Por la profundidad del lago, el hallazgo se concretó mediante un vehículo operado de manera remota (ROV), en un operativo a cargo de bomberos voluntarios de Trevelin, con apoyo de personal técnico especializado, guardaparques del Parque Nacional Los Alerces y un prestador turístico local.

Según explicó Hernández Otaño, la lancha estaba destinada a traslados turísticos, aunque al momento del incidente no se encontraba operativa, ya que estaba en proceso de mantenimiento y reparación.

Mientras continúan las pericias para establecer las causas del hundimiento, las autoridades señalaron que el objetivo inmediato es reflotar la embarcación y avanzar en el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fernando Báez Sosa junto a su mamá, Graciela Sosa.
play

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: las condenas de los acusados y la polémica por el documental

Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

El soldado pertenecía al Centro Recreativo del Ejército Héroes de Malvinas, en Remedios de Escalada.

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Rating Cero

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty.

La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

La actriz fallecida participó en All That, uno de los programas más icónicos de Nickelodeon.

Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

últimas noticias

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa, a 6 años del crimen: "Quería escuchar tu voz"

Hace 7 minutos
Suspenden el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Hace 9 minutos
El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF.

Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero

Hace 17 minutos
play
Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Hace 20 minutos
Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

Hace 20 minutos