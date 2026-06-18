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18 de junio de 2026 Inicio

Qué dijo la mamá de Messi después de que el capitán de la Selección llorara en el debut mundialista

El capitán argentino vivió un debut lleno de emociones, en donde le agregó al reconocimiento histórico un momento de descarga que llamó la atención.

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Lionel Messi junto a su madre.

Lionel Messi junto a su madre.

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La palabra de Celia Cuccittini cobró especial relevancia luego de que la imagen de su hijo llorando luego del hat-trick ante Argelia recorriera el mundo entero. La mamá de Lionel Messi habló con la panelista Mariana Brey en el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live y contó cómo vivió la noche histórica del capitán en el debut del Mundial 2026.

De Brito habló sobre el papá de Messi.
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"Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí", relató Brey, quien dio a conocer que la respuesta de Celia llegó casi de inmediato, apenas minutos después de la victoria en Kansas. "Me contestó al toque, quedé sorprendida porque estaría ahí en la cancha. No, divina, me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando", agregó la panelista sobre el intercambio.

Según contó Brey, la mamá del rosarino también le transmitió el cariño habitual y le habló de la felicidad familiar en ese momento tan especial. "Después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tira una onda hermosa", compartió la panelista sobre ese ida y vuelta con Celia Cuccittini .

El propio Messi había explicado el motivo de sus lágrimas en una charla con Juan Pablo Sorín luego del partido. "La verdad que (las lágrimas) por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil", reconoció el capitán.

Messi es muy privado en el ámbito familiar.

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Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El hat-trick de Messi ante Argelia no solo fue protagonista por la carga emotiva del festejo, sino también por lo que significó en términos históricos, ya que el capitán argentino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo. Con esa marca, Messi también empató a Cristiano Ronaldo al convertir en cinco ediciones distintas, ya que anotó en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual de 2026.

Con esa producción, el Diez superó en la noche a Gerd Müller y a Kylian Mbappé, que ese mismo martes había debutado con un doblete frente a Senegal.

La tabla histórica de goleadores mundialistas quedó así encabezada por Klose y Messi con 16 tantos cada uno, seguidos por Ronaldo Nazario con 15, y Gerd Müller junto a Mbappé con 14. El alemán había construido su récord a lo largo de cuatro mundiales, mientras que a Messi le bastó un solo partido en esta edición para alcanzarlo.

Pese a la magnitud del logro, el propio capitán le bajó el tono al hito en zona mixta: "Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más".

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