Tragedia en el subte: un hombre murió tras ser atropellado por una formación de la línea A Ocurrió durante la mañana en la estación Río de Janeiro, que fue cerrada. El servicio se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria. Por Agregar C5N en









El incidente ocurrió en la estación Río de Janeiro de la Línea A. SBASE

Un hombre murió en la mañana del miércoles en la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte porteño, tras ser arrollado por una formación. La parada fue cerrada y el servicio se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar, donde constató la muerte de la persona, quien presentaba "lesiones incompatibles con la vida".

La Policía de la Ciudad y personal de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) colaboraron en el operativo, mientras la Fiscalía avanza con las pericias correspondientes y recabar testimonios de testigos presentes en el lugar para determinar lo ocurrido.

Como consecuencia, el servicio de la Línea A se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria, salteándose la estación Congreso debido a un operativo en la vía pública.

#Subte | Línea A: Servicio limitado entre Pza de Mayo y Loria. No se detiene en la estación Congreso. — BA Subte (@basubte) August 26, 2026 El comunicado de la empresa: "Emova informa que la Línea A se encuentra brindando un servicio limitado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria por protocolo por arrollamiento de persona en la estación Río de Janeiro. El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar. También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso".