Tragedia en el subte: un hombre murió tras ser atropellado por una formación de la línea A

Un hombre murió en la mañana del miércoles en la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte porteño, tras ser arrollado por una formación. La parada fue cerrada y el servicio se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria.
Ocurrió durante la mañana en la estación Río de Janeiro, que fue cerrada. El servicio se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria.
Un hombre murió en la mañana del miércoles en la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte porteño, tras ser arrollado por una formación. La parada fue cerrada y el servicio se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria.
Personal del SAME llegó rápidamente al lugar, donde constató la muerte de la persona, quien presentaba "lesiones incompatibles con la vida".
La Policía de la Ciudad y personal de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) colaboraron en el operativo, mientras la Fiscalía avanza con las pericias correspondientes y recabar testimonios de testigos presentes en el lugar para determinar lo ocurrido.
Como consecuencia, el servicio de la Línea A se presta de forma limitada entre Plaza de Mayo y Loria, salteándose la estación Congreso debido a un operativo en la vía pública.
"Emova informa que la Línea A se encuentra brindando un servicio limitado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria por protocolo por arrollamiento de persona en la estación Río de Janeiro. El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar. También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso".